ФОТО ⟩ Страшная находка: волонтеры из Эстонии случайно обнаружили хлев, полный мертвых и умирающих животных

В сообщении Эстонского союза защиты животных сказано, что время смерти овец было разным. Были свежие трупы, а были и те, чьи морды уже обглодали крысы: «У животных не было доступа к питьевой воде. Было видно, что выжили те, кто добрался до куска льда возле прорванной водопроводной трубы. Можно предположить, что остальные, скорее всего, умерли от жажды».

Приехавший к хлеву волонтер обнаружил настоящий замок с привидениями: хлев большой, и практически каждая его часть была усеяна мертвыми животными. Некоторые овцы и козы были живы.

Полиция, прибывшая на место, сразу вызвала владелицу хлева и животных Карин Мойсар. По словам волонтера, Мойсар была в приподнятом настроении, но оправдывала пытки животных тяжелыми периодами своей жизни.

«Больше всего ее беспокоило то, чтобы всю эту историю нигде не опубликовали. Когда мы попросили ее отдать нам чуть живых овец, чтобы мы попытались спасти их жизни, владелица отказалась», - рассказали волонтеры.