Хлев с кучами мертвых коз и овец был обнаружен в воскресенье, когда волонтеры искали пропавшего человека в деревне Кумма, Рапламаа. Многие животные были живы, но лежали на земле среди трупов.
ФОТО ⟩ Страшная находка: волонтеры из Эстонии случайно обнаружили хлев, полный мертвых и умирающих животных
В сообщении Эстонского союза защиты животных сказано, что время смерти овец было разным. Были свежие трупы, а были и те, чьи морды уже обглодали крысы: «У животных не было доступа к питьевой воде. Было видно, что выжили те, кто добрался до куска льда возле прорванной водопроводной трубы. Можно предположить, что остальные, скорее всего, умерли от жажды».
Приехавший к хлеву волонтер обнаружил настоящий замок с привидениями: хлев большой, и практически каждая его часть была усеяна мертвыми животными. Некоторые овцы и козы были живы.
Полиция, прибывшая на место, сразу вызвала владелицу хлева и животных Карин Мойсар. По словам волонтера, Мойсар была в приподнятом настроении, но оправдывала пытки животных тяжелыми периодами своей жизни.
«Больше всего ее беспокоило то, чтобы всю эту историю нигде не опубликовали. Когда мы попросили ее отдать нам чуть живых овец, чтобы мы попытались спасти их жизни, владелица отказалась», - рассказали волонтеры.
Хотя инцидент произошел в воскресенье, оперативный руководитель полиции решил, что в понедельник с проблемой разберется Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA). «И тут все стало еще интереснее, и именно так, как мы думали, - добавляют сотрудники Союза защиты животных в своем сообщении. - Всю ночь в хлеву горел свет, а белый автобус, которым лично управляла госпожа Карин, как минимум несколько раз свернул в определенном направлении. В хлеву тщательно заметали следы, то есть увозили трупы».
Сотрудники департамента трупов животных не обнаружили
Волонтеры нашли в хлеву около 50 овец и несколько коз, три из которых были в плохом состоянии.
Сотрудники PTA никаких трупов не обнаружили, хотя прошлой ночью ими была усеяна практически вся площадь хлева. Где-то в кучу были свалены и трупы ягнят.
Когда представители PTA спросили Карин о погибших животных, она ответила, что не знает, кто увез их ночью. Соответственно, владелица утверждает, что кто-то украл трупы и увез без ее ведома.
Волонтеры нашли животных
«Мы нашли место, куда увезли трупы, - к навозной куче за хлевом. Самое печальное в этой истории - это то, что, скорее всего, не все животные еще были мертвы, когда их скинули в кучу», - подытожили волонтеры.