ВИДЕО ⟩ Спячка закончилась? Сонный медведь прогуливался по шоссе Таллинн-Тарту

Эрик Абнер, поделившийся видео с Postimees, рассказал, что медведь был замечен возле шоссе Таллинн-Тарту в районе Яламетса на поле, находящемся примерно в четырех километрах до перекрестка Имавере в сторону Таллинна.

«К счастью, рядом была грунтовая дорога, куда я смог свернуть и несколько минут спокойно наблюдать за медведем. Видео было снято примерно с расстояния 600 метров, был полдень. Животное казалось очень сонным и спокойным, но в один момент рвануло в сторону леса. На обочине начали собираться еще машины, видимо, это его и испугало», - рассказал Абнер.

По словам пресс-секретаря Эстонского общества охотников Андры Хамбург, проснувшихся медведей уже замечают и в других частях Эстонии. Например, вчера проснувшийся медведь был зафиксирован лесной камерой в Пярнуском уезде. «Обычно первыми начинают передвигаться самцы медведей где-то к Международному женскому дню, до которого осталось совсем немного», - добавила она.

По словам Хамбург, пробуждение медведей очень зависит от погоды. По ее словам, совершенно нормально, что из-за теплой погоды у медведей под боком стало влажно, и они начали двигаться. Это не представляет никакой угрозы для медведей.

Вопреки распространенному мнению, медведь не впадает в спячку, а зимует. Разница заключается в том, что его обмен веществ не замедляется так сильно и при теплой погоде или при нарушении покоя медведь может передвигаться и при необходимости найти новое место для отдыха, чего никогда не делают животные, впадающие в зимнюю спячку.

В конце ноября медведь готовит себе зимнюю берлогу, которая обычно располагается в ветровале или густом молодом ельнике. Он выкапывает в почве углубление, на дно которого кладет немного веток, листьев, травы или мха, однако иногда лежанка остается и без подстилки. Зимовка длится до марта-апреля, самки с детенышами выходят из берлоги немного позже.