Пропавший в Таллинне щенок нашелся!

Сейчас Рози – почти обычный любимый домашний питомец, но в самом ближайшем будущем она должна пройти курсы и стать собакой-поводырем: помощником и глазами своей хозяйки Кристель.

Рози. Фото: Личный архив автора

Поиски были начаты сразу, как только она убежала, но собака как сквозь землю провалилась. Члены семьи, волонтеры и просто неравнодушные прочесывали каждый квадрат в районе, проверяли все возможные места, куда мог случайно упасть любознательный и активный щенок.

Были оповещены все приюты для животных и организации по спасению животных, расклеены бумажные листовки, сделаны посты в Facebook, оповестили СМИ. Прошло более суток, но Рози не находилась...

А вчера ближе к концу дня, человек, проходивший неподалеку от места побега Рози, услышал из груды покрышек, сложенных на промышленной территории, тихий скулеж. Зная, что в этом районе ищут собачку, он позвонил по указанному номеру. На место немедленно прибыли хозяева Рози и обнаружили ее среди покрышек: в полной амуниции, чистую, сухую и даже не голодную. Удивительно, что контактный щенок не вышел к людям сам, но все хорошо, что хорошо кончается.