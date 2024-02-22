Помогите найти Рози! В Таллинне пропала будущая собака-поводырь

Рози – активная, веселая, любознательная, ориентированная на человека и очень контактная собачка. Она черного окраса, чипирована, чип зарегистрирован в регистре домашних животных Эстонии. На ней шлейка темно-серого цвета, к которой пристегнут автоматически регулирующийся ленточный поводок на рулетке системы «флексии».

Рози. Фото: Личный архив автора

Сейчас Рози – почти обычный любимый домашний питомец, но в самом ближайшем будущем она должна пройти курсы и стать собакой-поводырем: помощником и глазами своей хозяйки Кристель. Вся семья ищет потерянного друга, люди очень обеспокоены, просто подавлены случившимся и просят помощи в поисках и определении местонахождения щенка!

Поиски были начаты сразу, как только она убежала, но собака как сквозь землю провалилась. Члены семьи, волонтеры и просто добрые неравнодушные люди уже почти сутки прочесывают каждый квадрат в районе, проверяют все возможные места, куда мог случайно упасть, провалиться или где мог застрять любознательный и активный щенок. Прошли уже сутки, но, к сожалению, до сих пор никакой достоверной информации о собаке не получено.

Все приюты животных, организации по спасению животных были сразу же оповещены, расклеиваются бумажные листовки, сделаны посты в Facebook, оповещаются СМИ.

Семья Рози обращается ко всем добрым людям с просьбой откликнуться, если кто-то видел или знает, где может находиться щенок, и сообщить об этом. При первой встрече с незнакомым человеком Рози может проявить легкую недоверчивость, но доброе слово и что-нибудь вкусное быстро это исправят. Человек, приютивший и вернувший Рози её хозяевам, станет для семьи Кристель героем и обязательно будет отблагодарен и вознагражден!

Информация о Рози очень ожидается по номерам телефонов 56499599 (рус.); 58 440 521 (эст.) и 53 424 606(эст.).