Содержание экзотических животных в качестве домашних питомцев становится все более популярным. Однако большинство людей не имеют достаточных знаний о потребностях экзотов. Статистика Эстонского общества защиты животных (ELS) показывает, что количество проблем с экзотическими животными растет.
Экзотические домашние животные в Эстонии: незнание владельцев приводит к печальному исходу
Экзотические животные сложны в содержании, поскольку это дикие животные, которым в неволе необходимы условия, аналогичные их естественной среде обитания. Животное должно содержаться в среде с растительностью, почвой и климатом, аналогичными месту его происхождения. Его пища также должна быть похожа на ту, которой он питался бы в дикой природе. Кроме того, в домашних условиях трудно удовлетворить потребности этих животных в пространстве и физических нагрузках. По оценкам, более 80 процентов экзотических животных, содержащихся в домашних условиях, погибают в течение первого года из-за стресса или плохих условий содержания.
Многие экзотические животные, содержащиеся в домашних условиях, проходят по несколько километров в день. Поэтому они нуждаются в пространстве и внимании, которые трудно обеспечить в домашних условиях. Например, популярному в последнее время домашнему животному, сибирскому табби, требуется три-четыре часа активной физической и умственной деятельности в день. В дикой природе они проходят от восьми до 16 километров в день. Кроликам, которых мы часто держим только в клетках, требуется столько же времени для активности. К сожалению, многие специалисты также не уделяют должного внимания тому, что, например, змеям необходимо обеспечивать пространство для растягивания, соответствующее их длине тела. Это одна из позиций покоя змеи, которая должна быть ей постоянно доступна.
«Статистика Эстонского общества защиты животных показывает, что проблемы с экзотическими животными растут. Если десять лет назад случаи, связанные с экзотическими питомцами, были редкостью, то в последние годы на горячую линию ELS поступает около 100 сообщений в год, - добавила Маргит Мидро, руководитель отдела прямой помощи ELS.
К сожалению, проблема заключается в отсутствии знаний или даже в неправильных знаниях владельцев домашних животных, что ставит под угрозу их благополучие. Трудно найти нужную информацию об условиях содержания и других потребностях экзотических животных, и зачастую эксперты еще недостаточно хорошо знакомы с этими животными.
Опрос ветеринаров о проблемах и содержании экзотических животных показал, что в 37,8 процента обращений к ветеринарным врачам они просят совета по кормлению и содержанию экзотических животных. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что экзотические животные попадают в дома, где нет достаточных знаний о содержании животных. Многие владельцы животных признались ELS, что если бы они знали, что значит содержать экзотическое животное, то не стали бы его приобретать.
Проблемы, связанные с экзотическими животными, показывают, что не все люди способны содержать таких животных дома, и для большинства экзотиков невозможно обеспечить дома условия, соответствующие их видовым особенностям.