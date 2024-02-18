Экзотические домашние животные в Эстонии: незнание владельцев приводит к печальному исходу

Экзотические животные сложны в содержании, поскольку это дикие животные, которым в неволе необходимы условия, аналогичные их естественной среде обитания. Животное должно содержаться в среде с растительностью, почвой и климатом, аналогичными месту его происхождения. Его пища также должна быть похожа на ту, которой он питался бы в дикой природе. Кроме того, в домашних условиях трудно удовлетворить потребности этих животных в пространстве и физических нагрузках. По оценкам, более 80 процентов экзотических животных, содержащихся в домашних условиях, погибают в течение первого года из-за стресса или плохих условий содержания.

Многие экзотические животные, содержащиеся в домашних условиях, проходят по несколько километров в день. Поэтому они нуждаются в пространстве и внимании, которые трудно обеспечить в домашних условиях. Например, популярному в последнее время домашнему животному, сибирскому табби, требуется три-четыре часа активной физической и умственной деятельности в день. В дикой природе они проходят от восьми до 16 километров в день. Кроликам, которых мы часто держим только в клетках, требуется столько же времени для активности. К сожалению, многие специалисты также не уделяют должного внимания тому, что, например, змеям необходимо обеспечивать пространство для растягивания, соответствующее их длине тела. Это одна из позиций покоя змеи, которая должна быть ей постоянно доступна.