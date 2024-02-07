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Американская фармацевтическая компания: наш новый препарат может ощутимо продлить собакам жизнь

rus.postimees.ee
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Собаки иллюстративные.
Собаки иллюстративные. Фото: Sander Ilvest

Собаки могут стать близкими родственниками человека, но у крупных пород собак короткая продолжительность жизни – всего 6-7 лет. Для мелких пород собак уже существует лекарство, продлевающее жизнь, а новая формула от той же компании проходит испытания.

Одиннадцатилетняя гончая смешанных пород по кличке Бу стала первой собакой, участвующей в испытании препарата, призванного продлить срок жизни пожилым собакам практически любого размера. После того как предшественник препарата, предназначавшийся только для собак крупных пород, вызвал восторг, исследователи призывают владельцев пожилых собак (пока доступных только в США) записываться на участие в исследовании.

Крупные собаки, такие как доги и ньюфаундленды, живут всего семь-восемь лет, а мелкие, такие как чихуахуа и миниатюрные пудели, - до 20 лет. Селективное разведение крупных и гигантских пород привело к тому, что уровень IGF-1 - гормона, способствующего росту клеток и играющего роль в продолжительности жизни животных и людей, - в 28 раз выше, чем у маленьких собак.

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