Собаки могут стать близкими родственниками человека, но у крупных пород собак короткая продолжительность жизни – всего 6-7 лет. Для мелких пород собак уже существует лекарство, продлевающее жизнь, а новая формула от той же компании проходит испытания.
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Американская фармацевтическая компания: наш новый препарат может ощутимо продлить собакам жизнь
Одиннадцатилетняя гончая смешанных пород по кличке Бу стала первой собакой, участвующей в испытании препарата, призванного продлить срок жизни пожилым собакам практически любого размера. После того как предшественник препарата, предназначавшийся только для собак крупных пород, вызвал восторг, исследователи призывают владельцев пожилых собак (пока доступных только в США) записываться на участие в исследовании.