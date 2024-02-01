Птицу сбил легковой автомобиль и переехал микроавтобус, но она чудом осталась жива

Они принесли из дома одеяло, в которое завернули большую птицу, и перевезли ее к Высуялг в Пайде. «К тому времени я уже приготовила дома все для приема и осмотра птиц и вышла на улицу, чтобы их встретить», - рассказала Высуялг.

Птицей оказалась длиннохвостая неясыть. «Хотя по словам очевидцев, это очень большая птица, на самом деле это самец меньшего размера», - сказала Высуялг. Спасатели птицы сфотографировали ее на память и скрестили пальцы, в надежде, что травмы все-таки не так уж и серьезны. «Крови не было видно, - сказала она. - Ее ноги и крылья были целы. Они легко могли быть повреждены как при столкновении, так вихре ветра, образовавшемся под наехавшим на нее автобусом».

Поскольку глаза птицы были прищурены, а зрачки бесцельно двигались, волонтер предположила, что у длиннохвостой неясыти было легкое сотрясение мозга, а голова кружилась от полученной боли.

«Птица смогла встать самостоятельно. В худших случаях они остаются на спине», - сказала она.

Высуялг отметила, что для них настал период гнездования. «В это время птицы-самцы особенно активно охотятся за добычей и приносят ее выбранной паре, - рассказала она. - Столкновение с автомобилем произошло, видимо, на небольшой скорости. Если бы птица летела с большей скоростью, она, вероятно, получила бы более серьезные травмы».

Птице во многом повезло: столкновение было мягким, автобус ее не задел, и была оказана квалифицированная помощь.

Вирге Высуялг надеется, что примерно через пару недель длиннохвостая неясыть поправится и получит новый шанс на жизнь. «Тогда у нее еще будет достаточно времени, чтобы найти партнера», - сказала она.