«Я называю ее везунчиком. Как могло повезти одной птице так, что во время охоты на мышь она столкнулась с автомобилем, лежала в оцепенении на дороге, а после ее еще и микроавтобус переехал», - сказала член правления Эстонского общества дикой природы Вирге Высуялг. Именно об этом пациенте она заботилась поздно вечером в среду.
Птицу сбил легковой автомобиль и переехал микроавтобус, но она чудом осталась жива
В среду вечером Вирге Высуялг получила тревожное сообщение о птице, которая попала под машину. Поскольку несчастный случай произошел близко к Тюри, у волонтера Эстонского общества дикой природы, живущей в Пайде, не было другого выбора, кроме как быстро отреагировать. «К счастью, люди, которые стали свидетелями происшествия и бросились на помощь птице, согласились сами привезти ее ко мне в Пайде. Они сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь», - сказала она.
На их глазах очевидцев большая птица полетела ловить мышь, которая выбежала на дорогу, но столкнулась с автомобилем, не долетев до грызуна.
«Мышь размазало по асфальту, а птицу отбросило в ту же сторону», - рассказали они о том, что видели.
За автомобилем, попавшим в аварию, ехал микроавтобус, водитель которого, вероятно, понятия не имел о том, что произошло ранее. Он увидел лежащую на земле птицу в последний момент, но не успел затормозить. Ему лишь удалось проехать над птицей так, что она оказалась между двумя парами колес.
То, что произошло дальше, по словам Высуялг, было очень заботливым. Супруги, ставшие свидетелями происшествия, включили в машине аварийные огни и перекрыли дорогу, чтобы никто не мог наехать на птицу. «Они сразу же позвонили по номеру службы экстренной помощи Эстонского общества дикой природы, и я смогла дать им совет, как действовать в такой ситуации», - сказала она.
Они принесли из дома одеяло, в которое завернули большую птицу, и перевезли ее к Высуялг в Пайде. «К тому времени я уже приготовила дома все для приема и осмотра птиц и вышла на улицу, чтобы их встретить», - рассказала Высуялг.
Птицей оказалась длиннохвостая неясыть. «Хотя по словам очевидцев, это очень большая птица, на самом деле это самец меньшего размера», - сказала Высуялг. Спасатели птицы сфотографировали ее на память и скрестили пальцы, в надежде, что травмы все-таки не так уж и серьезны. «Крови не было видно, - сказала она. - Ее ноги и крылья были целы. Они легко могли быть повреждены как при столкновении, так вихре ветра, образовавшемся под наехавшим на нее автобусом».
Поскольку глаза птицы были прищурены, а зрачки бесцельно двигались, волонтер предположила, что у длиннохвостой неясыти было легкое сотрясение мозга, а голова кружилась от полученной боли.
«Птица смогла встать самостоятельно. В худших случаях они остаются на спине», - сказала она.
Высуялг отметила, что для них настал период гнездования. «В это время птицы-самцы особенно активно охотятся за добычей и приносят ее выбранной паре, - рассказала она. - Столкновение с автомобилем произошло, видимо, на небольшой скорости. Если бы птица летела с большей скоростью, она, вероятно, получила бы более серьезные травмы».
Птице во многом повезло: столкновение было мягким, автобус ее не задел, и была оказана квалифицированная помощь.
Вирге Высуялг надеется, что примерно через пару недель длиннохвостая неясыть поправится и получит новый шанс на жизнь. «Тогда у нее еще будет достаточно времени, чтобы найти партнера», - сказала она.