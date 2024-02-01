НА УДИВЛЕНИЕ НОВОМУ СОБСТВЕННИКУ ⟩ В выставленной на принудительную продажу квартире было обнаружено 27 пушистых арендаторов

Новоиспеченный владелец жилплощади утверждает, что не смог получить помощь ни от муниципалитета, ни от Департамента сельского хозяйства и продовольствия, и единственным выходом было обратиться к спасателям кошек, с помощью которых есть надежда спасти пушистиков.

Теперь срочно нужно найти дома, куда кошек смогли бы взять на передержку. Тем, кто согласится позаботиться о животных, будет предоставлено все необходимое оборудование. В то же время сотрудники приюта будут активно подыскивать кошкам постоянный дом.

По словам волонтеров, кошки дружелюбные и общительные, жили в домашних условиях. Перед отправкой на передержку кошки пройдут осмотр у ветеринара.

«От наличия мест для передержки будет зависеть, сможем ли мы вообще помочь этим животным, поэтому именно ваши действия сейчас могут помочь спасти этих кошек!», - сказал один из волонтеров.

Если вы можете временно взять кошек на передержку или у вас есть свободное место для содержания кошек, сообщите нам об этом по адресу info@kassideturvakodu.ee.