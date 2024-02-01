30 января в НКО Cats Help поступила просьба о помощи из Кохтла-Ярве, где окровавленный кот был найден лежащим на обочине дороги после того, как его сбила машина. Хотя животное выжило в аварии, его судьба все еще висит на волоске.
ФОТО ⟩ Коту, попавшему под машину, чудом удалось спастись, но его жизнь все еще находится под угрозой
После происшествия кота по кличке Вася оперативно доставили в ветклинику Rannamõisa PetCity, где выяснилось, что его состояние тяжелое, но не безнадежное. У животного различные травмы, самая серьезная из которых - множественный перелом челюсти, который можно было прооперировать, и 2 февраля Таллиннская ветеринарная клиника сможет это сделать, но лечение стоит очень дорого.
По данным Cats Help, лечение Васи в Rannamõisa PetCity, все обследования, его стабилизация, операция в Таллиннской ветеринарной клинике и последующее лечение обойдутся примерно в три тысячи евро.
Cats Help просит помощи у всех неравнодушных людей. Эти деньги помогут как можно скорее начать лечение. «Операция в Таллиннской ветеринарной клинике уже через два дня, и к тому времени мы должны собрать больше половины суммы, около двух тысяч евро, чтобы немедленно оплатить счет за операцию. Если мы не соберем эти деньги, нам придется усыпить кота», - говорит представитель НКО. Они стоят перед очень трудным выбором.
По словам волонтера НКО, Вася, которого сбила машина, скорее всего, был чьим-то домашним питомцем. Охотник на мышей очень дружелюбен, несмотря на боль. «Он хочет общаться», - сказал волонтер.
Помогите спасти жизнь коту Васе:
- CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Пояснение платежа: Vasja
- Ссылка для прямого пожертвования: https://www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega
- Paypal.me/catshelpmtu
- Пожертвование по телефону:
900 0020 - звонок стоит 5€
900 0001 - звонок стоит 10€
900 0021 - звонок стоит 25€