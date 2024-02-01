ФОТО ⟩ Коту, попавшему под машину, чудом удалось спастись, но его жизнь все еще находится под угрозой

После происшествия кота по кличке Вася оперативно доставили в ветклинику Rannamõisa PetCity, где выяснилось, что его состояние тяжелое, но не безнадежное. У животного различные травмы, самая серьезная из которых - множественный перелом челюсти, который можно было прооперировать, и 2 февраля Таллиннская ветеринарная клиника сможет это сделать, но лечение стоит очень дорого.

Кот Вася. Фото: Cats Help

По данным Cats Help, лечение Васи в Rannamõisa PetCity, все обследования, его стабилизация, операция в Таллиннской ветеринарной клинике и последующее лечение обойдутся примерно в три тысячи евро.

Cats Help просит помощи у всех неравнодушных людей. Эти деньги помогут как можно скорее начать лечение. «Операция в Таллиннской ветеринарной клинике уже через два дня, и к тому времени мы должны собрать больше половины суммы, около двух тысяч евро, чтобы немедленно оплатить счет за операцию. Если мы не соберем эти деньги, нам придется усыпить кота», - говорит представитель НКО. Они стоят перед очень трудным выбором.

Вася в ветеринарной клинике. Фото: Cats Help

По словам волонтера НКО, Вася, которого сбила машина, скорее всего, был чьим-то домашним питомцем. Охотник на мышей очень дружелюбен, несмотря на боль. «Он хочет общаться», - сказал волонтер.

Помогите спасти жизнь коту Васе: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Пояснение платежа: Vasja Ссылка для прямого пожертвования: https://www.catshelp.ee/annetuslink-selgitusega Paypal.me/catshelpmtu

Пожертвование по телефону: 900 0020 - звонок стоит 5€ 900 0001 - звонок стоит 10€ 900 0021 - звонок стоит 25€