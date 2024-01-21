Видео ⟩ В России проводница выкинула кота из поезда на мороз. Его нашли мертвым

В российском городе Кирове нашли мертвого кота, судьба которого вызвала бурю возмущения в соцсетях, пишет Rus.TVNET.
11 января кота по кличке Твикс перевозили в поезде по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, где он загадочно исчез. На следующий день хозяин кота обратился к волонтерам с просьбой помочь в поисках. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как кондуктор выбрасывает кота из поезда. На улице в это время стоял мороз -30°С.
Проводница объяснила, что опросила пассажиров поезда, но никто из них не сказал, что он владелец кота, поэтому она решила выбросить животное, посчитав его бездомным.
В российских социальных сетях была организована поисковая операция. Кота искали около 300 волонтеров. После нескольких часов поисков животное было найдено замерзшим в снегу. Кота узнал его хозяин.
Мужчина поблагодарил всех, кто помогал в поисках, и пообещал сделать все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Сообщается, что коту был оформлен специальный билет, животное сопровождал родственник хозяина.
Проводница РЖД на стоянке в Кирове выкинула из поезда домашнего кота Твикса, приняв его за уличного. Сотрудница объяснила, пассажиры о гуляющем коте, а опрос присутствующих в вагоне не привел к хозяину, из-за чего она решила, что кот беспризорный— Медиазона (@mediazzzona) January 19, 2024
Видео: В городе Кирове pic.twitter.com/PumQngnGY3
Активисты начали собирать подписи под петицией с требованием возбудить уголовное дело в отношении проводницы.
Мужчина, нашедший кота, рассказал, что вокруг его тела было много крупных собачьих следов - «котик смог выжить на холоде и умер только сегодня утром».
Мужчина, нашедший кота Твикса, сказал, что вокруг тела было много следов крупных собак — котик смог выжить на холоде и умер только сегодня утром— STARLINK технологии , Коты & Сrypto (@lgj170) January 20, 2024
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на проводницу
🦔 ЁЖ - подписаться (https://t.co/asCQfQhHqO) pic.twitter.com/ExeV1spBaT
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что должно быть возбуждено уголовное дело по статье уголовного закона о жестоком обращении с животными. Он пообещал обратиться в прокуратуру, если полиция не возбудит дело.
Однако полиция не возбудила уголовное дело, заявив, что причиной исчезновения кота стала невнимательность хозяина. Свердловская транспортная прокуратура организовала расследование по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке животных.
Компания «РЖД» выразила сожаление и извинилась перед владельцем Твикса, а также провела служебное расследование. Проводникам теперь будет запрещено выбрасывать животных из поезда. Вместо этого найденных животных придется передать сотрудникам станции и вызвать представителей зоозащитных организаций.
⚡️Кота Твикса, которого проводница выкинула из вагона, нашли мертвым.— Большой Ух (@bolshoi_yx) January 20, 2024
Проводница выбросила из поезда чужого кота во время стоянки в Кирове, а хозяину котика сказала, что он сбежал. @rzd_official @thanksrzd - ваши сотрудники - бездушные мрази pic.twitter.com/xp6Jn2504f