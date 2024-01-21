Видео ⟩ В России проводница выкинула кота из поезда на мороз. Его нашли мертвым

11 января кота по кличке Твикс перевозили в поезде по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, где он загадочно исчез. На следующий день хозяин кота обратился к волонтерам с просьбой помочь в поисках. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как кондуктор выбрасывает кота из поезда. На улице в это время стоял мороз -30°С.

Проводница объяснила, что опросила пассажиров поезда, но никто из них не сказал, что он владелец кота, поэтому она решила выбросить животное, посчитав его бездомным.

В российских социальных сетях была организована поисковая операция. Кота искали около 300 волонтеров. После нескольких часов поисков животное было найдено замерзшим в снегу. Кота узнал его хозяин.

Мужчина поблагодарил всех, кто помогал в поисках, и пообещал сделать все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Сообщается, что коту был оформлен специальный билет, животное сопровождал родственник хозяина.

Проводница РЖД на стоянке в Кирове выкинула из поезда домашнего кота Твикса, приняв его за уличного. Сотрудница объяснила, пассажиры о гуляющем коте, а опрос присутствующих в вагоне не привел к хозяину, из-за чего она решила, что кот беспризорный



Видео: В городе Кирове pic.twitter.com/PumQngnGY3 — Медиазона (@mediazzzona) January 19, 2024

Активисты начали собирать подписи под петицией с требованием возбудить уголовное дело в отношении проводницы.