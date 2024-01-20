Фото ⟩ Страшная находка: в охранной зоне обнаружен подвешенный к дереву труп волка

В посте Eesti Suurkiskjate MTÜ выразила подозрение в том, что мертвый волк, висящий на дереве в лесу, был животным, убитым браконьером, поскольку местонахождение этой находки расположено в запрещенной для охоты зоне. При этом в НКО заподозрили, что на волка охотились где-то еще, а его труп принесли на охраняемую территорию. Для участников НКО остались непонятными цели подвешивания туши на дерево.