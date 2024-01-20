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Фото ⟩ Страшная находка: в охранной зоне обнаружен подвешенный к дереву труп волка

rus.postimees.ee
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Фото: MTÜ Eesti Suurkiskjad postitus

НКО по защите крупных хищников Eesti Suurkiskjate сообщила в Facebook, что в волчьем заповеднике был обнаружен труп волка, подвешенный к дереву. В Департаменте окружающей среды сообщили Postimees, что на это животное охотились на основании законного разрешения на охоту.

В посте Eesti Suurkiskjate MTÜ выразила подозрение в том, что мертвый волк, висящий на дереве в лесу, был животным, убитым браконьером, поскольку местонахождение этой находки расположено в запрещенной для охоты зоне. При этом в НКО заподозрили, что на волка охотились где-то еще, а его труп принесли на охраняемую территорию. Для участников НКО остались непонятными цели подвешивания туши на дерево.

Руководитель Пярнумааского бюро Департамента окружающей среды Тоомас Ымблус сказал Postimees, чтодепартаменту известно об инциденте, и добавил, что это был волк, на которого охотились на основании законного разрешения на охоту. Волка застрелил в Пярнумаа в охотничьих угодьях Килинги-Нымме местный охотник.

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