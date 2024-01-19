Фото и видео ⟩ Рекорд Эстонии: собака родила 19 щенков

Мировой рекорд принадлежит неаполитанскому мастифу по кличке Абеллатино Арабелла, которая в 2004 году родила помет из 24 щенков, также путем кесарева сечения. Однако один из ее щенков родился мертвым, а трое умерли в первую неделю жизни, но все щенки Ямико через неделю живы и здоровы. За это заводчица собак Кай Аас очень благодарна ветеринару Хели Сяре, которая может поспешить на помощь даже ранним утром и профессионально помогла появиться на свет всем щенкам.

Однако ухаживать за щенками сложно, ведь их приходится кормить каждые два часа. Вначале было большое беспокойство по поводу того, как накормить щенков, поскольку они не хотели искусственного молока. Однако проблему решило козье молоко, которое им кажется очень вкусным. Кроме того, их кормит мать-героиня. Однако при кормлении щенков нужно быть очень осторожными, ведь любой неверный шаг может оказаться роковым для жизни щенка.

Особенно тяжело было вначале – казалось бы, безвыходная ситуация в первую ночь даже вызвала слезы у хозяйки. «Я думала, что перегорела, что не справлюсь. Щенки не будут сосать... Поскольку их у меня так много, мне придется кормить их каждые два часа. Мать уже не спала три ночи до этого, а для меня это была уже четвертая ночь без сна», - говорит она.

По словам хозяйки, Ямико - невероятно хорошая мать, и ее большой помет тоже хороший и хорошо поправляется. По словам Аас, для большинства щенков уже есть потенциальный дом, но поскольку их родилось так много, некоторые все еще ждут дома. Аас просит тех, кто хочет щенка, связаться с ней по номеру телефона 510 7900.