Фото и видео ⟩ Рекорд Эстонии: собака родила 19 щенков

Тибетский мастиф Ямико преподнесла огромный сюрприз и хозяйке, и ветеринару, когда с помощью кесарева сечения родила 19 щенков. Это может быть самый большой помет щенков за всю историю Эстонии.
«Я знала, что у Ямико будет помет побольше, но УЗИ не показывает точное количество щенков. На 58-й день нам сделали рентген, и там ветеринар их посчитал, сказал, что предположительно15-16. Тогда уже было страшно», - вспоминает первые эмоции, связанные с известием о большом помете, Кай Аас, хозяйка Ямико и владелица питомника тибетских мастифов. Однако никто не мог быть готов к тому, что щенков будет целых 19.
Роды начались в ночь на 11 января, но, к сожалению, детеныши не смогли появиться на свет естественным путем. Пятерых щенков Ямико родила сама, остальные родились путем кесарева сечения в ветклинике Муху с помощью ветеринара Хели Сяре. Клиника была готова принять еще десять щенков, но внезапно их оказалось гораздо больше: «Доктор Сяре все кричала: еще один, еще один... Все уже запутались в подчетах, сколько их теперь уже...» - вспоминает Аас.
«Хозяйка - молодец, следила за своей собакой и поняла, что необходима помощь ветеринара, помчалась в клинику делать кесарево сечение. В противном случае, к сожалению, этих щенков сегодня не было бы с нами», - рассказала ERR доктор Сяре.
Такой большой помет довольно близок к мировому рекорду. Насколько известно заводчику и ветеринару, такого большого помета в Эстонии еще не было, так что это может быть эстонский рекорд. Мы также отправили запрос по этому поводу в Эстонский кинологический союз, но к моменту публикации статьи ответ еще не был получен.
Мировой рекорд принадлежит неаполитанскому мастифу по кличке Абеллатино Арабелла, которая в 2004 году родила помет из 24 щенков, также путем кесарева сечения. Однако один из ее щенков родился мертвым, а трое умерли в первую неделю жизни, но все щенки Ямико через неделю живы и здоровы. За это заводчица собак Кай Аас очень благодарна ветеринару Хели Сяре, которая может поспешить на помощь даже ранним утром и профессионально помогла появиться на свет всем щенкам.
Однако ухаживать за щенками сложно, ведь их приходится кормить каждые два часа. Вначале было большое беспокойство по поводу того, как накормить щенков, поскольку они не хотели искусственного молока. Однако проблему решило козье молоко, которое им кажется очень вкусным. Кроме того, их кормит мать-героиня. Однако при кормлении щенков нужно быть очень осторожными, ведь любой неверный шаг может оказаться роковым для жизни щенка.
Особенно тяжело было вначале – казалось бы, безвыходная ситуация в первую ночь даже вызвала слезы у хозяйки. «Я думала, что перегорела, что не справлюсь. Щенки не будут сосать... Поскольку их у меня так много, мне придется кормить их каждые два часа. Мать уже не спала три ночи до этого, а для меня это была уже четвертая ночь без сна», - говорит она.
По словам хозяйки, Ямико - невероятно хорошая мать, и ее большой помет тоже хороший и хорошо поправляется. По словам Аас, для большинства щенков уже есть потенциальный дом, но поскольку их родилось так много, некоторые все еще ждут дома. Аас просит тех, кто хочет щенка, связаться с ней по номеру телефона 510 7900.