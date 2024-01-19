Пес, которого машина волокла по дороге, обрел новую жизнь и имя

Прошлым летом тысячи эстонцев тронула история собаки, пережившей многое. Среди них была также Мари-Лийз. Об истории пса, которого тогда еще звали Вунтс, она прочитала в Facebook в одной из групп, посвященных спасению животных. «Я безутешно плакала. Я сделала пожертвование и больше не смогла выбросить из своей головы и сердца этого пса», – вспоминает она.