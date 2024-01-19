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Пес, которого машина волокла по дороге, обрел новую жизнь и имя

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Вуди наслаждается зимой и новым домом.
Вуди наслаждается зимой и новым домом. Фото: Mari-Liis Parbus/Erakogu

«У Вуди все хорошо. Его физическое здоровье отличное, тело прекрасно восстановилось», – говорит Мари-Лийз, ставшая новой хозяйкой пса, которого летом прошлого года волочили по дороге, привязанным к машине.

Прошлым летом тысячи эстонцев тронула история собаки, пережившей многое. Среди них была также Мари-Лийз. Об истории пса, которого тогда еще звали Вунтс, она прочитала в Facebook в одной из групп, посвященных спасению животных. «Я безутешно плакала. Я сделала пожертвование и больше не смогла выбросить из своей головы и сердца этого пса», – вспоминает она.

Мари-Лийз стала следить за состоянием Вунтса через публикации в СМИ и поскольку ее предыдущая собака умерла из-за болезни, у нее возникла идея предложить пережившему ужасный опыт животному новый дом. Многие захотели сделать то же самое, но счастье улыбнулось Мари-Лийз, которую на встречу в ветклинику позвал защитник животных Хейки Валнер.

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