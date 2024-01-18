ИЩУТ ДОМ ⟩ Дружелюбные собаки мерзнут на улице уже несколько недель из-за болезни хозяйки

Приют Pesaleidja передает частное объявление о двух дружелюбных собаках, которые остались совершенно одни и уже несколько недель находятся на улице в суровую зимнюю погоду. Их хозяйка неожиданно заболела и находится в больнице на неопределенный срок, поэтому собакам срочно нужен новый дом.

Собаки привыкли быть днем на улице и ночью в доме, но сейчас они круглосуточно одни на улице. У одной собаки есть будка, но у другой даже этого нет. Нынешняя погода чрезвычайно холодна для собак, которые привыкли ночевать в теплом доме, и они уже одни на улице несколько недель.

Собаки по имени Роосике и Халлике привыкли быть дома рядом с хозяйкой и общаться. Им хотя бы раз в день приносят сухой корм и воду (которая быстро замерзает из-за холода), но тоска и грусть по хозяйке и домашнему теплу лишили их аппетита. К сожалению, нет родственников или близких, кто мог бы помочь собакам.

Обе собаки из одного помета, им по 7 лет. Роосике (самка) стерилизована, а Халлике (самец) не кастрирован.

В новом доме обязательно должен быть надежный забор, так как Халлике умеет прыгать через забор. Животные привыкли жить с другими собаками и кошками. С детьми у них был минимальный контакт, но, как утверждается, собаки были спокойны с соседскими детьми. Собаки не подходят для проживания на ферме с домашней птицей.

Халлике и Роосике находятся в районе Козе в Харьюмаа. Приют Pesaleidja готов оплатить кастрацию самца, обработку собак от паразитов и чипирование обоих животных, чтобы им было легче найти дом.

Дополнительную информацию о собаках можно получить по телефону 5194 6146 или по адресу электронной почты info@loomakaitse.eu.