Фото ⟩ Вырвали из лап смерти: брошенным умирать на морозе щенкам ищут новых хозяев

В декабре НКО Cats Help и работники Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) пришли на помощь брошенным на морозе щенкам в Пярнумаа.

Дело в том, что один пожилой местный житель взял двух домашних собак, не стерилизовал их и они стали постоянно рожать. Если собак-матерей еще забирали на ночь в теплый дом, двухмесячные щенки ночевали на улице и должны были сами решать, как им выживать, рассказали тогда волонтеры.

«Было печально наблюдать за тем, как крошечные щенки замерзают на улице. Они были в самом дальнем и темном углу двора, где любое дикое животное могло их поймать, особенно без присмотра матери. Их гнездо было похоже на нору. В сене как будто образовался лабиринт с ходами. Это было и то место, где они родились», - отметили люди, которые занимаются спасением животных.

В итоге и щенков, и их матерей к себе забрали добровольцы. На данный момент пять щенков уже нашли новый дом, а еще для пятерых по-прежнему ищут хозяев.

Щенки прошли все необходимые процедуры: их избавили от глистов, вакцинировали, чипировали. За месяц из скелетов в 1,7 кг они превратились в пухляшей в 4,7 кг.

Новый дом ищут три девочки: Пикси, Элла, Эсме. Высота в холке около 35-37см. А также два мальчика: Лонту и Кусти. Высота в холке около 27 см.

У Эллы и Эсме самые длинные лапы в помете, а Кусти самый маленький, но в то же время довольно коренастый.

Характеры у всех похожи: веселые и славные щенки, которым хочется внимания и любви.

Если вы хотите предложить дом кому-то из щенков, заполните анкету по этой ссылке и представитель НКО Cats Help свяжется с вами. Есть возможность и лично познакомиться с щенками, которые находятся на передержке в Ляэнемаа, и выбрать себе нового члена семьи.