Настоящее чудо ⟩ Брошенная хозяевами слепая собака нашла новый дом

Руководитель Paikass Вирге Пийснер рассказала, что Хассу переехал в Козе в Харьюмаа, где у его новой семьи есть собственный дом и большой сад.

«Он может жить со своей семьей в доме и свободно гулять по саду. Хозяин и хозяйка – очень приятные молодые люди. Хассу с радостью запрыгнул в машину», – говорит Пийснер.

История Хассу началась в октябре, когда в Paide Haldus поступил вызов в деревню Анна, где бесцельно бродила собака, похожая на хаски.

Хозяина собаки установили по чипу, но когда выяснилось, что об этом старом и слепом животном никто не заботится, организация Paikass забрала собаку к себе.

Они сразу же начали искать Хассу новый дом. Долгое время к собаке никто не проявлял интереса, но в январе случилось чудо.