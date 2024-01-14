Настоящее чудо ⟩ Брошенная хозяевами слепая собака нашла новый дом

Некоммерческая организация Paikass, спасшая осенью старую слепую собаку по кличке Хассу, которую бросили бывшие хозяева, сообщила радостную новость, что собака, нуждающаяся в любви людей, нашла новый дом.
Руководитель Paikass Вирге Пийснер рассказала, что Хассу переехал в Козе в Харьюмаа, где у его новой семьи есть собственный дом и большой сад.
«Он может жить со своей семьей в доме и свободно гулять по саду. Хозяин и хозяйка – очень приятные молодые люди. Хассу с радостью запрыгнул в машину», – говорит Пийснер.
История Хассу началась в октябре, когда в Paide Haldus поступил вызов в деревню Анна, где бесцельно бродила собака, похожая на хаски.
Хозяина собаки установили по чипу, но когда выяснилось, что об этом старом и слепом животном никто не заботится, организация Paikass забрала собаку к себе.
Они сразу же начали искать Хассу новый дом. Долгое время к собаке никто не проявлял интереса, но в январе случилось чудо.