Бруно, спасибо за работу! ⟩ Первый служебный пес Сил обороны вышел на пенсию

«Бруно – очень умная и старательная собака, которой нравится работать. Наше почти десятилетнее сотрудничество было успешным – Бруно прекрасно справлялся со всеми рабочими заданиями, был образцовым служебным псом. Он также помогал поддерживать высокий моральный дух окружающих его военных полицейских, но теперь пришло время выйти на заслуженную пенсию», – сказал кинолог и фельдфебель Мартин Сихт.

Бруно не будет скучать дома, так как в семье есть еще два четвероногих друга: пятимесячная бельгийская овчарка Шот и семилетняя немецкая овчарка Кимбо. «Более молодые собаки продолжат работу, а Бруно будет отдыхать и играть», – добавил Сихт.

«Собаки в военной полиции значительно повышают эффективность работы команд, и многие задачи выполняются значительно быстрее и лучше именно с их помощью, – сказал полковник Меэлис Сарапуу, командующий военной полицией. – Бруно и фельдфебель Сихт были прекрасной боевой парой, однако за хорошими результатами стояла долгая, последовательная и заслуживающая признания работа».

12-летняя немецкая овчарка Бруно начала свою службу в Силах обороны в 2014 году. В ее обязанности в военной полиции входило выполнение различных задач по обеспечению безопасности и проведение проверок на наличие взрывчатых веществ и оружия во время визитов важных гостей.

В настоящее время военная полиция имеет в общей сложности пять служебных собак: четыре немецких овчарки и одну бельгийскую овчарку.