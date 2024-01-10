Животное – не игрушка: милого кролика бросили на морозе на произвол судьбы

Кролика кто-то оставил там или бросил на произвол судьбы. Можно только представить, каким нужно быть человеком, чтобы сделать это в закрытом дворе, где минимальная вероятность того, что кто-то заметит животное и поможет ему.

Приманили бананом

Поскольку на улице царила самая лютая зима последних лет, кролика нужно было срочно поймать и доставить в тепло. К сожалению, в тот момент среди волонтеров MTÜ Väikeste Loomade Abi никто не смог оставить свои дела и прийти на помощь. Поэтому они инструктировали звонившего по телефону, как поступить дальше. Так добрый человек поспешил в магазин за бананами, чтобы приманить животное и поймать его. Этот план у него отлично сработал, и кролика вскоре удалось поймать.

Сначала кролик был передан на попечение волонтера Эстонской ассоциации дикой природы. Однако уже через пару часов кролик покорил сердца всех, и они захотели предложить пушистику новый дом и приобрести все необходимое. К сожалению, уже на следующий день выяснился печальный факт: у человека, приютившего животное, сильная аллергия, и совместное проживание с кроликом, завоевавшим сердце, будет недолгим.

Затем поступило сообщение в MTÜ Väikeste Loomade Abi с просьбой о помощи с размещением кролика. На тот момент один из волонтеров НКО был готов предложить место для временного пребывания.