Животное – не игрушка: милого кролика бросили на морозе на произвол судьбы

2 января в полдень несколько НКО получили звонок от обеспокоенного человека, который заметил во дворе одного промышленного здания блуждающего кролика с черной бархатистой шерстью.
Кролика кто-то оставил там или бросил на произвол судьбы. Можно только представить, каким нужно быть человеком, чтобы сделать это в закрытом дворе, где минимальная вероятность того, что кто-то заметит животное и поможет ему.
Приманили бананом
Поскольку на улице царила самая лютая зима последних лет, кролика нужно было срочно поймать и доставить в тепло. К сожалению, в тот момент среди волонтеров MTÜ Väikeste Loomade Abi никто не смог оставить свои дела и прийти на помощь. Поэтому они инструктировали звонившего по телефону, как поступить дальше. Так добрый человек поспешил в магазин за бананами, чтобы приманить животное и поймать его. Этот план у него отлично сработал, и кролика вскоре удалось поймать.
Сначала кролик был передан на попечение волонтера Эстонской ассоциации дикой природы. Однако уже через пару часов кролик покорил сердца всех, и они захотели предложить пушистику новый дом и приобрести все необходимое. К сожалению, уже на следующий день выяснился печальный факт: у человека, приютившего животное, сильная аллергия, и совместное проживание с кроликом, завоевавшим сердце, будет недолгим.
Затем поступило сообщение в MTÜ Väikeste Loomade Abi с просьбой о помощи с размещением кролика. На тот момент один из волонтеров НКО был готов предложить место для временного пребывания.
После осмотра выяснилось, что это молодая крольчиха. К настоящему времени она устроилась в приютском доме. У нее хороший аппетит, она с удовольствием поедает сено и иногда лакомится угощениями.
По характеру она ласковая, любопытная, хорошо ладит с кошками в приютском доме, так что можно предположить, что она не агрессивна и к другим животным. Но в этом случае нужно осторожно знакомить животных друг с другом и ни в коем случае не оставлять кроликов и грызунов без присмотра с другими домашними животными.
Если кто-то знает человека со злыми намерениями, который планирует избавиться от своего питомца таким жестоким способом, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить об этом в MTÜ Väikeste Loomade Abi. Животное - это не игрушка, которую можно просто бросить, особенно таким образом, не обращая внимания на погоду. Домашнее животное не может выжить в одиночку в дикой природе.
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MTÜ Väikeste Loomade Abi
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Пояснение: Annetus