Немецкую овчарку Луну в середине декабря так неудачно сбила машина на Сааремаа, что ей грозила ампутация лапы. К счастью, все обошлось, лапа на месте и сегодня собака уже гуляет.
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Собака с тяжелейшей травмой лапы собрала невероятное количество пожертвований, и ей удалось снова начать ходить
«Молодая немецкая овчарка Луна провела своего 70-летнего хозяина и убежала из дома. Однако далеко от садовой калитки ей уйти не удалось, потому что машина переехала выбежавшему на дорогу щенку лапу», - описал произошедшее Вальнер.