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Собака с тяжелейшей травмой лапы собрала невероятное количество пожертвований, и ей удалось снова начать ходить

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Луна.
Луна. Фото: Loomapäästegrupp

Немецкую овчарку Луну в середине декабря так неудачно сбила машина на Сааремаа, что ей грозила ампутация лапы. К счастью, все обошлось, лапа на месте и сегодня собака уже гуляет.

«Молодая немецкая овчарка Луна провела своего 70-летнего хозяина и убежала из дома. Однако далеко от садовой калитки ей уйти не удалось, потому что машина переехала выбежавшему на дорогу щенку лапу», - описал произошедшее Вальнер.

Лапу Луны сначала обследовали в ветеринарной клинике Мухумаа, но, поскольку травма была настолько сложной, животное в тот же день на пароме перевезли на обследование в ветеринарную клинику Billy в Таллинне. Там выяснилось, что лапа сломана в очень плохом месте. «Кость была сломана в очень противном месте - прямо от колена. Помимо невероятных навыков и умений ортопеда, нужно было еще и надеяться на чудо», - сказал Вальнер.

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