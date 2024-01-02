Собака с тяжелейшей травмой лапы собрала невероятное количество пожертвований, и ей удалось снова начать ходить

«Молодая немецкая овчарка Луна провела своего 70-летнего хозяина и убежала из дома. Однако далеко от садовой калитки ей уйти не удалось, потому что машина переехала выбежавшему на дорогу щенку лапу», - описал произошедшее Вальнер.

Лапу Луны сначала обследовали в ветеринарной клинике Мухумаа, но, поскольку травма была настолько сложной, животное в тот же день на пароме перевезли на обследование в ветеринарную клинику Billy в Таллинне. Там выяснилось, что лапа сломана в очень плохом месте. «Кость была сломана в очень противном месте - прямо от колена. Помимо невероятных навыков и умений ортопеда, нужно было еще и надеяться на чудо», - сказал Вальнер.