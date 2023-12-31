Трагедия в Рижском зоопарке: в результате нападения животного погиб человек

Коллеги погибшего сотрудника охарактеризовали коллегу как очень позитивного и ответственного. Он проработал в зоопарке почти два года.

Глава Департамента коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола пояснила: «Верблюды склонны к агрессии, и они агрессивны круглый год, но их поведение особенно непредсказуемо во время гона. Эта ситуация произошла во время гона. Верблюд всегда должен находиться в боксе. Кроме того, у нас все оборудовано раздельными дверями, которыми можно управлять, не находясь рядом с животным».

Рижский зоопарк сообщил, что сотрудники застрахованы.

Государственная инспекция по труду Латвии (VDI) расследует несчастный случай, произошедший со смотрителем животных в вольере для верблюдов Рижского зоопарка, сообщила представитель инспекции Илзе Калниня.

Инспекция получила информацию о произошедшем 28 декабря несчастном случае и расследует его, в том числе ведется проверка в Рижском зоопарке.

По данным VDI, за последние три года гибели людей в результате несчастных случаев в связанных с животными сферах труда не было.

Госполиция в связи с инцидентом начала уголовное производство по разделу Уголовного закона «Преступления против здоровья человека».

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 декабря, около 15.00, в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных. Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Согласно правилам внутреннего порядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов помещают в отдельные боксы. Однако в момент происшествия это правило не было соблюдено. По неизвестным на данный момент причинам самец верблюда напал на работника.

Погибший работник уже несколько лет работал в зоопарке и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

Видео: Сюжет программы TV3 ziņas