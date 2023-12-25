НЕВЕРОЯТНО ⟩ Собаку, пропавшую более шести лет назад, нашли живой и здоровой

Организация Lost Dog Recovery UK South сообщила, что им сообщили о бродячей собаке возле деревни Кроули-Даун в Западном Суссексе в Великобритании. Волонтеры организации установили камеры, чтобы определить, является ли бродячее животное домашним на свободном выгуле или бездомным.

В ходе анализа видеозаписей выяснилось, что это черный паттердейл-терьер, а люди, живущие рядом с траекторией передвижения животного, объяснили, что кормили собаку в течение многих лет.

Фото: Lost Dog Recovery UK South / SWNS / Scanpix

После того, как собаку поймали, стали всплывать подробности ее прошлого. Оказалось, что ее зовут Роуз и она пропала без вести шесть с половиной лет назад. Собака покинула своих хозяев менее чем через 24 часа после встречи с ними.

Роуз сейчас 12 лет, а это значит, что она прожила в лесу больше половины своей жизни. Спасатели животных сообщили, что связались с семьей Роуз, которая была очень рада услышать, что животное живо и здорово, но забрать собаку к себе они не смогли.

Сейчас о Роуз заботится организация Last Chance Animal Rescue в Эденбридже, и для нее ищут новый дом.