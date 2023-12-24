Керту надеется найти дом к Новому году

Керту - милая и дружелюбная кошка, которая любит ласку и ладит с другими кошками. Она хорошо поддерживает чистоту.

Кошка стерилизована, чипирована, привита и дегельминтизирована.

В приюте для животных Пярнумаа сейчас более 100 четвероногих, в том числе 12 щенков и их мать, которых привезли оттуда из сарая на ферме в Тыстамаа.

Чтобы познакомиться с животными, которые ждут своего дома, свяжитесь с приютом по телефону 524 6705 или напишите на адрес parnu@varjupaik.ee.