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ФОТО ⟩ Кабан и овчарка спокойно прогуливались вместе по улицам Печор

Арвед Брейдакс
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Овчарка Рекс и кабан Хрюша в Печорах.
Овчарка Рекс и кабан Хрюша в Печорах. Фото: Danil Žukov/Vkontakte

Странное зрелище открылось очевидцам в Печорах во вторник, когда кабан и овчарка прогуливались по улице, как старые друзья. Позже выяснилось, что это животные, выросшие вместе и сбежавшие от хозяйки.

Хозяйка животных Татьяна Ивановна рассказала «Печорской правде», что овчарка Рекс и кабан Хрюша дружат уже давно. Обычно они свободно гуляют вокруг дома Ивановых, живущих в деревне Тивиково, в нескольких километрах от границы с Эстонией. Однако в этот раз дорога привела их к монастырскому городу за три километра от дома.

По словам Татьяны, она абсолютно уверена, что инициатором побега в Печоры был кабан, который и раньше тоже искал еду в окрестном лесу. «Сейчас зима, он, наверное, ничего не нашел и пошел дальше», - сказала она.

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