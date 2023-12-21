ФОТО ⟩ Кабан и овчарка спокойно прогуливались вместе по улицам Печор

Хозяйка животных Татьяна Ивановна рассказала «Печорской правде», что овчарка Рекс и кабан Хрюша дружат уже давно. Обычно они свободно гуляют вокруг дома Ивановых, живущих в деревне Тивиково, в нескольких километрах от границы с Эстонией. Однако в этот раз дорога привела их к монастырскому городу за три километра от дома.