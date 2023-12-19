Пугающий случай: в Эстонии у внезапно умершей собаки заподозрили бешенство

По словам советника отдела здоровья и благополучия животных PTA Маарьи Кристиан, в Харьюмаа у собаки заподозрили бешенство. «Некоторое время назад в департамент поступила информация о собаке с подозрением на бешенство. Животное внезапно заболело, возникла вялость, потеря аппетита и судороги, а на следующий день собака умерла. Собака не была привита от бешенства».

Пробы были немедленно взяты и отправлены в лабораторию для исследования. «К счастью, бешенства у собаки не обнаружено», - добавила Кристиан.

«Это был пугающий случай, поскольку владелец животного уже несколько лет назад контактировал с диким животным, больным бешенством», - пояснила Кристиан. Бешенство распространено у нашего восточного соседа и может также добраться до нас от непривитого домашнего животного.

Единственный способ защитить своих питомцев от бешенства и не заразиться самому – сделать животным прививку от бешенства.

Кристиан объясняет, что вакцинация собак и кошек против бешенства – это обязанность и ответственность владельца животного. «Прививки необходимо делать регулярно каждые два года. Чтобы сделать прививку питомцу, необходимо посетить ветеринарную клинику или обратиться к ветеринару».

Напоминание владельцам животных о необходимости вакцинации своих животных:

животное должно быть здоровым и возрастом минимум три месяца;

за 10 дней до вакцинации животное необходимо провести дегельминтизацию;

если у вашего питомца есть паспорт или другой документ, в который можно внести данные о вакцинации, его необходимо взять с собой.

Бешенство – общее для животных и человека инфекционное заболевание, которое неизлечимо и при появлении симптомов заканчивается смертью. Существует вакцина против бешенства, которую можно использовать для профилактики заболевания и предотвращения заражения как животных, так и человека.