Кошка прожила со своей семьей более десяти лет, пока однажды не произошло нечто ужасное

Они стали для них мусором, который можно было выставить за дверь

«Алину еще летом выставили из дома, но поначалу кошка этого не осознавала, потому что ей нравилось проводить время на улице и она сама могла добыть себе еду. Лишь когда наступили холода, Алина пришла к соседям просить помощи. Когда она попала в нашу кошачью комнату, Алина сразу выпила всю миску с водой - кто знает, сколько дней она не пила, а лишь облизывала холодный лед и снег..." - рассказала представитель приюта Лийзи Тоом.

По словам врачей, Алине более 10 лет, зубы у нее в ужасном состоянии, кости и суставы изношены. «Свою бабушку вы точно также выставили бы за дверь?!», - интересуются в приюте.

Домашний питомец оказался нежеланным

От Портоса было решено избавиться, поскольку он был недостаточно домашним.

Кот Портос. Фото: Tartu Kassikaitse

«Абсурдно, когда человек сам решает, что позволит своему коту выходить на улицу, а потом расстраивается, что ему нравится там находиться! Конечно, после того, как Портоса выгнали, на его место взяли нового кота... Неделями Портос скитался по деревне, больной и уставший, пока мы не нашли его. Когда я смотрю ему в глаза, я чувствую боль, шерсть у него спутанная и грязная, и мы даже не представляем, что врач может нам сказать о состоянии его здоровья», - продолжила Тоом.

Несмотря на тяжелый опыт, и Алина, и Портос чрезвычайно дружелюбны и ласковы и не могут понять, почему их семья больше не заботится о них. НКО Tartu Kassikaitse надеется вылечить их и найти для животных лучший новый дом.

Но это совсем не дешево. Известно, что лечение зубов Алине обойдется минимум в 300 евро, первичные процедуры и профилактические мероприятия - в 200 евро, лечение глаз - минимум в 100 евро (стоимость одного визита к офтальмологу - 70 евро), не говоря уже о еде, песке и других неизвестных проблемах со здоровьем.

Реквизиты для благотворительных пожертвований Saaja: MTÜ Tartu Kassikaitse Selgitus: Porthos ja Alina SEB: EE581010220072929015 Swedbank: EE412200221042553213