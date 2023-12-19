КРИК О ПОМОЩИ ⟩ Кошачий приют остро нуждается в деньгах и волонтерах

С момента открытия приют сумел спасти 313 кошек и обеспечить домом 191, а в 2023 году они спасли 174 кошки, а свой дом нашла 71. К сожалению, еще 98 бездомных животных из MTÜ Kassi Elu все еще ищут свой теплый дом.

«В нашем приюте мы делаем все возможное, чтобы спасти и улучшить жизнь бездомных кошек. В текущем году каждый день был испытанием для нас, но мы верим, что для наших пушистых друзей самые счастливые времена еще впереди, ведь каждый из них достоин семьи. Мы верим, что с вашей поддержкой мы сможем изменить их судьбы», - говорится в обращении приюта.

MTÜ Kassi Elu добавил, что каждый год, улицы Эстонии становятся домом для множества кошек. «Эта проблема требует нашего внимания и действий. Многие из этих животных страдают от паразитов, болезней и голода. Они сталкиваются с угрозами каждый день, и без нашей помощи гибнут. Мы призываем каждого человека внести свой вклад в решение этой проблемы. Стерилизация и кастрация кошек - важные шаги, которые помогут контролировать популяцию бездомных животных. Давайте не оставлять их на улицах», - отмечается в сообщении.

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