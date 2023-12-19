КРИК О ПОМОЩИ ⟩ Кошачий приют остро нуждается в деньгах и волонтерах

Приют для кошек MTÜ Kassi Elu уделяет особое внимание безопасности пушистых подопечных и заботе о них. Однако чтобы продолжать благородное дело, приют срочно нуждается в финансовой помощи и в волонтерах.
С момента открытия приют сумел спасти 313 кошек и обеспечить домом 191, а в 2023 году они спасли 174 кошки, а свой дом нашла 71. К сожалению, еще 98 бездомных животных из MTÜ Kassi Elu все еще ищут свой теплый дом.
«В нашем приюте мы делаем все возможное, чтобы спасти и улучшить жизнь бездомных кошек. В текущем году каждый день был испытанием для нас, но мы верим, что для наших пушистых друзей самые счастливые времена еще впереди, ведь каждый из них достоин семьи. Мы верим, что с вашей поддержкой мы сможем изменить их судьбы», - говорится в обращении приюта.
MTÜ Kassi Elu добавил, что каждый год, улицы Эстонии становятся домом для множества кошек. «Эта проблема требует нашего внимания и действий. Многие из этих животных страдают от паразитов, болезней и голода. Они сталкиваются с угрозами каждый день, и без нашей помощи гибнут. Мы призываем каждого человека внести свой вклад в решение этой проблемы. Стерилизация и кастрация кошек - важные шаги, которые помогут контролировать популяцию бездомных животных. Давайте не оставлять их на улицах», - отмечается в сообщении.
История котенка Свити
По уверениям приюта, Свити - настоящая героиня. «Когда мы нашли ее, она находилась в ужасном состоянии. У нее торчала кишка из заднего прохода, ее жизнь висела на волоске. Мы сразу же решили спасти Свити и доставили ее в клинику, где ей пришлось перенести две сложных процедуры: сначала - вправление прямой кишки, а потом, при повторном выпадении кишки, был обнаружен некроз, поэтому была выполнена и резекция. Выражаясь простым языком, у Свити геморрой и сейчас она на передержке, где волонтер при необходимости вправляет ей кишку», - рассказал MTÜ Kassi Elu.
«Свити прошла через невероятные трудности, и благодаря многодневным усилиям врачей и нашей вере, она смогла выжить. Она стала символом надежды и спасения и напоминает нам о том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь тем, кто находится в беде. История Свити - это история о том, что все возможно, когда люди объединяют свои усилия и предоставляют помощь бездомным животным».
Почему так срочно нужны волонтеры?
MTÜ Kassi Elu написал в своем обращении, что большая часть волонтеров по будням занята на своих основных рабочих местах, поэтому по рабочим дня помощников в приюте особенно не хватает. «Нам горько видеть, как котики остаются без внимания, и мы искренне приглашаем всех, кто готов отдать несколько часов своего времени, чтобы помочь нам поддерживать чистоту, обеспечивать доступ к свежей воде и вкусной еде, а также заботиться об этих пушистых созданиях», - обратился приют к людям.
Помощь физическая и финансовая
Приюту сейчас срочно нужна помощь - как физическая, так и финансовая. Последняя помогает оплачивать медицинские счета и покупать корм и лекарства для пушистых подопечных. В настоящее время у MTÜ Kassi Elu есть долг в ветеринарной клинике в размере 3092 евро, и каждый пожертвованный цент поможет облегчить эту ношу. Если у вас есть возможность помочь даже одним центом, то вы можете это сделать, перейдя по ссылке или сделав перевод:
MTÜ Kassi Elu
Swed: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
Selgitus: annetus
Или позвонив по номеру:
9001888 - 5€
9001999 - 15€
Как связаться с MTÜ Kassi Elu:
Instagram: mtu_kassi_elu
FaceBook: MTÜ Kassi Elu
Aljona Meier: 53748910
Jana Werle: 55584220
Сайт - https://kassielu.eu/