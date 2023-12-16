Слепая собака с трагической судьбой надеется на рождественское чудо

Один из руководителей Paikass Вирге Пийснер, предложившая Хассу передержку, сказала, что собака уже оправилась после операции по удалению глаза и готова отправится в новый дом и отпраздновать Рождество со своей семьей.

«Я живу с Хассу уже почти два месяца, и мы узнали друг друга. Он особенный мальчик и постоянно нуждается в человеческой близости и внимании», - сказала она.

Пийснер рассказала, что собака любит долгие прогулки, во время которых пес проявляет любопытство и многое обнюхивает. «Толстый слой снег его слегка настораживает. Но когда хозяин идет впереди и зовет его, он прилежно идет, точно по следам человека», - сказала она.

Хассу также любит есть снег. «Однажды я посчитала - 20 укусов подряд! И когда снег попадает в нос, столько же чиханий», - смеется Пийснер.

Пийснер заметила, что собака немного привередлива в еде. «До сих пор я так и не выяснила, что именно ему нравится. Он с удовольствием ест различные продукты из свинины, а также домашнюю еду. Он незнаком с лакомствами для собак и не ест их. Но в то же время, кошачьи лакомства тут же съел», - рассказала она.

Он также может мило попросить угощение. Садится, дает лапу, а потом говорит «ауф».