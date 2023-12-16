Слепая собака с трагической судьбой надеется на рождественское чудо

Некоммерческая организация Paikass, спасшая несколько месяцев назад слепую ставшую ненужной бывшим хозяевам собаку Хассу, продолжает искать новый дом для собаки и человека, которому нужен верный друг.
Один из руководителей Paikass Вирге Пийснер, предложившая Хассу передержку, сказала, что собака уже оправилась после операции по удалению глаза и готова отправится в новый дом и отпраздновать Рождество со своей семьей.
«Я живу с Хассу уже почти два месяца, и мы узнали друг друга. Он особенный мальчик и постоянно нуждается в человеческой близости и внимании», - сказала она.
Пийснер рассказала, что собака любит долгие прогулки, во время которых пес проявляет любопытство и многое обнюхивает. «Толстый слой снег его слегка настораживает. Но когда хозяин идет впереди и зовет его, он прилежно идет, точно по следам человека», - сказала она.
Хассу также любит есть снег. «Однажды я посчитала - 20 укусов подряд! И когда снег попадает в нос, столько же чиханий», - смеется Пийснер.
Пийснер заметила, что собака немного привередлива в еде. «До сих пор я так и не выяснила, что именно ему нравится. Он с удовольствием ест различные продукты из свинины, а также домашнюю еду. Он незнаком с лакомствами для собак и не ест их. Но в то же время, кошачьи лакомства тут же съел», - рассказала она.
Он также может мило попросить угощение. Садится, дает лапу, а потом говорит «ауф».
Вирге Пийснер рассказала, что Хассу ищут дом, где он сможет находиться в комнате с людьми, сможет совершать долгие прогулки на улице, а ночью возвращаться в теплое помещение. «В качестве собаки на цепь мы ему не отдадим ни при каких обстоятельствах», - подчеркнула она.
Самым чудесным местом проживания для собаки будет собственный дом с большим, плотно закрытым со всех сторон садом. «Хассу найдет каждую дыру, через которую можно выбраться. Он слепой, но его нос прекрасно работает», - предупредила она.
На данный момент его тело не полностью покрыто шерстью. Поэтому зимой он выходит на улицу только в куртке, иначе ему очень холодно. Конечно, не обязательно носить нательное покрытие в помещении.
Как это свойственно собакам породы хаски, Хассу свойственно время от времени выть. У него не было особых взаимодействий с другими собаками. «Прогуливаясь по городу, когда лают маленькие собаки, он занимает оборонительную позицию и немного нервничает», - заметила Пийснер.
Он странно себя ведет с кошками. «Поскольку он не может видеть, а кошки такие юркие, их близость также вызывает у него скорее беспокойство», - сказала она.
А вот человеку он чрезвычайно предан и будет близким другом. Так что, если кто-то чувствует, что может предложить Хассу дом, Пийснер просит написать о своем желании в личные сообщения страницы Paikass в Facebook или отправить письмо на адрес info.paikass@gmail.com.
Прежде чем принять решение, вы также можете познакомиться с Хассу, и можно получить более подробные ответы на все интересующие вопросы.
Волонтеры Paikass и Вирге Пийснер надеются на маленькое рождественское чудо, что, возможно, к Рождеству Хассу с несчастной судьбой все-таки найдет свой новый дом.