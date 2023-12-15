МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Камера запечатлела, как эстонские рыси резвятся в снегу

Тыну Мяги, владелец центра отдыха в Арбавере, рассказал, что рыси приходили сюда и раньше, но не очень часто. «В последние годы мы видели рысь или ее следы пару раз за зиму. У нас нет диких животных на заднем дворе, вероятно, их отпугивает не только близость людей, но и автоматические фонари. Скорее, они гуляют вдоль подъездной дорожки», - рассказал Мяги.

«Эта зима, безусловно, особенная, потому что никогда раньше мы не видели несколько рысей одновременно. Такое впечатление, что к нам пришла целая семья. Двое из них выглядели молодыми, они были маленькими и игривыми - должно быть, это детеныши, родившиеся этой весной. Они еще некоторое время продолжали играть в снегу, а затем ушли в лес. Наверное, они считают, что у нас лучшее место для отдыха», - сказал он.