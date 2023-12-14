Помогите, пока не стало слишком поздно: кот, живущий полтора года в приюте, испытывает сильный стресс

Велло находится в приюте с прошлого лета. Если изначально в приют он приехал пугливым котенком, то теперь история совсем другая…

В приюте Велло испытывает сильный стресс. Из-за стресса кот начал много есть, его масса тела находится на опасном пределе. Из-за стресса он вылизал низ живота до кожи. В приюте проверили его здоровье, с ним все в порядке, но Велло все еще находится в состоянии сильного стресса.

Некоторые животные просто не могут справиться с жизнью в такой среде, и никто в этом не виноват. Ведь приют - лишь временная остановка, откуда домашние питомцы должны найти дорогу в новый дом. Однако Велло ждет нового хозяина уже больше года и это сильно сказывается на нем.

Пожалуйста, предложите Велло любящий дом! Свяжитесь с приютом по адресу электронной почты: info@kassideturvakodu.ee.