ТАБЛИЦА ⟩ Когда вашей собаке становится слишком холодно на улице?

С наступлением холодов уместно напомнить, что ваша собака также нуждается в защите от холода.

Тот факт, что у собаки есть шерсть, не означает, что она переносит холод лучше, чем человек.

«Уже с наступлением дождливой и холодной погоды мы получаем много сообщений о собаках, которых неправильно выгуливают на открытом воздухе или условия содержания которых не гарантируют благополучие животного. Слишком маленькие собаки, которые имеют очень короткую шерсть зачастую зачастую содержатся в условиях, не позволяющих животному иметь сухое и теплое место», - прокомментировала руководитель направления прямой помощи Эстонского общества защиты животных Кайса Камм.

Но в какой момент погода становится слишком холодной для вашей собаки? Самый простой способ узнать - в таблице ниже, исходя из которой вы сможете судить, когда следует начать соблюдать осторожность, выгуливая вашего домашнего питомца.

Таблица. Фото: Эстонское общество защиты животных

Пояснения к цифрам:

1 - Риска нет. Смело гуляйте на свежем воздухе!;

2 - Риск низкий. Наслаждайтесь прогулкой на свежем воздухе, но следите за собакой!;

3 - Может быть опасен, зависит от породы. Следите за своим питомцем!;

4 - Опасный холод. Будьте осторожны!;

5 - Опасно для жизни. Избегайте пребывания на открытом воздухе в течение длительного времени.

Помимо таблицы, необходимо учитывать породу собаки и наблюдать за ней на улице. Вам также следует проверять состояние собаки, если она живет в будке на улице, и впустить собаку в помещение, если есть такая необходимость.

«Собака, живущая на улице, должна иметь подходящую будку, которая не пропускает ветер и обеспечивает сухое и теплое место. Для этого будка должна соответствовать размерам собаки, быть утеплена, а кроме того должна иметься подстилка, например, из соломы. Будку также стоит разделить на две части - зал и комнату. Перед дверью могла бы быть дверь, которая не позволяла бы ветру дуть прямо внутрь», - добавила Камм.

Таблица составлена ​​на основе зарубежных источников. Источник: Эстонское общество защиты животных.

Впервые статья была опубликована 9 февраля 2021 года, и ввиду большого интереса читателей мы решили опубликовать ее еще раз.