ВИДЕО ⟩ Охотничьи камеры запечатлели в Харьюмаа любопытную рысь

Рысь - дикое животное, увидеть которое в дикой природе удается лишь немногим людям. Однако недавно в Харьюмаа в объектив камеры-ловушки был пойман очень любопытный хищник, который совершенно не боялся камеры.
Владелица охотничьей камеры Анастасия Гарбузенко рассказала Lemmik, что они с мужем устанавливают камеры-ловушки чуть меньше года.
«Это наше хобби. Наши камеры расположены в лесах Мурасте, Суурупи и в Вяэна-Йыэсуу. Несмотря на близость к этим местам Таллинна, в этих лесах много диких животных», - добавила она.
Это видео с рысью было снято в Мурасте 8 декабря.