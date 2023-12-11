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Барбос

ВИДЕО ⟩ Охотничьи камеры запечатлели в Харьюмаа любопытную рысь

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Рысь. Иллюстративное фото.
Рысь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рысь - дикое животное, увидеть которое в дикой природе удается лишь немногим людям. Однако недавно в Харьюмаа в объектив камеры-ловушки был пойман очень любопытный хищник, который совершенно не боялся камеры.

Владелица охотничьей камеры Анастасия Гарбузенко рассказала Lemmik, что они с мужем устанавливают камеры-ловушки чуть меньше года.

«Это наше хобби. Наши камеры расположены в лесах Мурасте, Суурупи и в Вяэна-Йыэсуу. Несмотря на близость к этим местам Таллинна, в этих лесах много диких животных», - добавила она.

Это видео с рысью было снято в Мурасте 8 декабря.

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