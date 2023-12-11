ВИДЕО ⟩ Охотничьи камеры запечатлели в Харьюмаа любопытную рысь

Владелица охотничьей камеры Анастасия Гарбузенко рассказала Lemmik, что они с мужем устанавливают камеры-ловушки чуть меньше года.

«Это наше хобби. Наши камеры расположены в лесах Мурасте, Суурупи и в Вяэна-Йыэсуу. Несмотря на близость к этим местам Таллинна, в этих лесах много диких животных», - добавила она.