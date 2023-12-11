Долгожитель Таллиннского зоопарка отметил свое 40-летие

8 декабря карликовому бегемоту Пупе, прожившему в Таллиннском зоопарке 34 года, исполнилось 40 лет.
«Во время подготовки к юбилею помимо обычного плескания в бассейне Пупа смог еще и как следует помыться под душем. Однако в пятницу в полдень служащие зоопарка удивят Пупу вкусными угощениями», - сообщил Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.
В дикой природе карликовый бегемот, обитающих на болотах и на побережье рек с медленным течением в Западной Африке, находится под угрозой вымирания. В искусственных условиях карликовые бегемоты доживают более чем до 50 лет.