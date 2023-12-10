Фото и видео ⟩ Десятерых щенков бросили умирать на морозе: им на помощь пришли неравнодушные люди

«Понятно, что мы не смогли бы пройти в его дом, чтобы силой забрать собак, - говорят добровольцы, добавляя, что к счастью, на помощь пришли чиновники, узнавшие о сложившейся ситуации. - Как старейшина волости, так и чиновник PTA согласились, что эта ситуация не может так продолжаться, и помогли нам забрать самок».

Просят помощи

Для того, чтобы щенки прошли необходимые процедуры, Cats Help срочно нужны пожертвования: «За одну ночь мы приняли на попечение 12 собак, и для НКО, которое уже заботится более чем о 400 кошках, это очень большое количество. Еды для этих собак уходит довольно много, и так будет продолжаться, пока они не окрепнут настолько, чтобы переехать в свой дом. Также необходимо провести работу по их социализации. Они не боятся людей или того, что их гладят, но на данный момент они застывают от страха, когда их берут на руки, и они готовы убить друг друга за еду».

Матерям щенков нужна стерилизация, курс борьбы с паразитами и общий осмотр, стрижка ногтей, проверка зубов и т. д. Они также отправятся на груминг, чтобы их подстригли.

По самым скромным прогнозамCats Help, если не случится никаких сюрпризов, расходы составят около 3000 евро за весь помет.

Они также принимают пожертвования еды для собак. Пожертвования можно приносить в их кошачью комнату по адресу Трумми, 6 в Таллинне, по предварительной договоренности, позвонив по телефону 56567669, или отправить прямо в приют через посылочный автомат. Для этого надо написать им на электронную почту info@catshelp.ee или в мессенджер в Facebook, и они пришлют контактные данные приюта.

Пожертвование можно сделать через банковский перевод: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Пояснение: Kutsikad ja emme Прямая ссылка для пожертвования Paypal.me/catshelpmtu 900 0020 – стоимость звонка 5 евро 900 0001 – стоимость звонка 10 евро 900 0021 – стоимость звонка 25 евро