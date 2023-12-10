Фото и видео ⟩ Десятерых щенков бросили умирать на морозе: им на помощь пришли неравнодушные люди

НКО Cats Help пришла на помощь брошенным на морозе щенкам в Пярнумаа. В дело вмешались и местный волостной старейшина, и работник Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA).
«Один пожилой мужчина в Пярнумаа взял двух домашних собак, не стерилизовал их и они стали постоянно рожать. Он сам не знал, куда девать этих щенков - еды для них не хватало, а больше всего их хозяину не хватало эмпатии. Если собак-матерей еще забирали на ночь в теплый дом, двухмесячные щенки ночевали на улице и должны были сами решать, как им выживать», - описала удручающую ситуацию Cats Help в своем посте в Facebook.
«Было печально наблюдать за тем, как крошечные щенки замерзают на улице. Они были в самом дальнем и темном углу двора, где любое дикое животное могло их поймать, особенно без присмотра матери. Их гнездо было похоже на нору. В сене как будто образовался лабиринт с ходами. Это было и то место, где они родились», - продолжают рассказ добровольцы, спасающие животных.
По словам защитников животных, щенкам ни в коем случае нельзя было находиться на улице в такую холодную погоду. Спасенных щенков отвезли на передержку в Ляэнемаа, где их ждала отдельная теплая комната.
Щенки были очень голодные. «У них выпуклые животы, но видно, что у них выступают ребра, что дает повод полагать, что у них, возможно, есть серьезные проблемы с глистами. Шерсть грязная и неприятно пахнет», - говорят спасшие их добровольцы.
Пожилой человек не соглашался отдать защитникам животных и матерей щенков.
«Понятно, что мы не смогли бы пройти в его дом, чтобы силой забрать собак, - говорят добровольцы, добавляя, что к счастью, на помощь пришли чиновники, узнавшие о сложившейся ситуации. - Как старейшина волости, так и чиновник PTA согласились, что эта ситуация не может так продолжаться, и помогли нам забрать самок».
Просят помощи
Для того, чтобы щенки прошли необходимые процедуры, Cats Help срочно нужны пожертвования: «За одну ночь мы приняли на попечение 12 собак, и для НКО, которое уже заботится более чем о 400 кошках, это очень большое количество. Еды для этих собак уходит довольно много, и так будет продолжаться, пока они не окрепнут настолько, чтобы переехать в свой дом. Также необходимо провести работу по их социализации. Они не боятся людей или того, что их гладят, но на данный момент они застывают от страха, когда их берут на руки, и они готовы убить друг друга за еду».
Матерям щенков нужна стерилизация, курс борьбы с паразитами и общий осмотр, стрижка ногтей, проверка зубов и т. д. Они также отправятся на груминг, чтобы их подстригли.
По самым скромным прогнозамCats Help, если не случится никаких сюрпризов, расходы составят около 3000 евро за весь помет.
Они также принимают пожертвования еды для собак. Пожертвования можно приносить в их кошачью комнату по адресу Трумми, 6 в Таллинне, по предварительной договоренности, позвонив по телефону 56567669, или отправить прямо в приют через посылочный автомат. Для этого надо написать им на электронную почту info@catshelp.ee или в мессенджер в Facebook, и они пришлют контактные данные приюта.
Пожертвование можно сделать через банковский перевод:
CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Пояснение: Kutsikad ja emme
Прямая ссылка для пожертвования
Paypal.me/catshelpmtu
900 0020 – стоимость звонка 5 евро
900 0001 – стоимость звонка 10 евро
900 0021 – стоимость звонка 25 евро