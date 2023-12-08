Десятилетняя Киска ищет теплый и любящий дом

Киска - очень спокойная кошка, которая хотела бы попасть к семье или другому спокойному человеку, который бы не забывал ее гладить.

Киска много спит, потому что она уже немолодая и более энергичные периоды уже прошли.

В свои десять лет, по словам волонтеров приюта, она все еще полна жизни, со своими привычками, например, играть на боку (потому что кто хочет играть в вертикальном положении?).

Он с разумной подозрительностью относится к новым людям и гостям, но, когда ее гладит знакомый человек, довольно мурчит.

Если бы вы - тот самый человек, к которому Киска сможет прижаться, то предложите ей дом по этой ссылке.