Жуткие кадры ⟩ Работники скорой помощи спасли собаку от голодной смерти

Вальнер сообщил, что хозяин Леэди, по слухам, страдал от алкоголизма, а жители района давно наблюдали за собакой худощавого вида. Но ситуация приняла неожиданный оборот, когда на прошлой неделе хозяину стало плохо, и ему понадобилась скорая помощь.

«По словам человека, позвонившего в скорую помощь, по какой-то странной причине мужчина жил в гараже, а собака находилась в неотапливаемом доме, из которого ее давно не выпускали. Однако хозяин собаки говорил, что собаку кормили и выгуливали каждый день. Врачам эта история показалась немного странной, и, хотя это не входило в их обязанности, они начали пытаться помочь собаке. Они не смогли попасть внутрь самостоятельно, поэтому вызвали спасателей, которые выломали дверь», - рассказал Вальнер в интервью порталу Lemmik.

В момент прибытия спасателей Леэди могла лишь беспомощно лежать на одном боку. Она также страдала из-за длинных когтей, которые не давали ей встать на лапы. «Сколько времени она пролежала в таком состоянии, никто толком не знает», - заявил Вальнер.

Леэди. Фото: Loomaveeb

Поза Леэди свидетельствовала о том, что собака отказалась от борьбы за свою жизнь. Тем не менее она все еще виляла хвостом, едва заметив своих спасателей. Бригада скорой помощи оказала ей первую помощь, а после подключились спасатели животных.

Леэди отвезли в ветеринарную клинику, где ей поставили капельницу. Вероятно, ее проблемы начались из-за того, что ее оставили в холодном помещении и намеренно морили голодом. «Нормальный вес Леэди должен быть около 25 килограммов, но сегодня он составляет всего 9,5, почти в три раза меньше», - сказал Вальнер.

Хорошая новость заключается в том, что Леэди сейчас восстанавливается и уже обрела новый дом. Однако спасатели животных просят помощи у добрых людей, чтобы поддержать Леэди на ее пути к выздоровлению. Основные расходы - это специальный корм, который стоит более 30 евро в день и уже обошелся в четверть тысячи евро.

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