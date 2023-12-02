Чудесное спасение: служебную собаку нашли два месяца спустя в неожиданном месте

Владелица Новы рассказала Newsweek , что, поскольку она страдает очень редким заболеванием, она не может официально получить собаку-поводыря, поэтому ей пришлось самой дрессировать бернского зенненхунда.

В начале октября хозяйка ехала домой от родственников, когда решила зайти в продуктовый магазин, чтобы купить медикаменты. Хозяйка собаки вспоминает, что Нова на парковке испугалась чего-то, чего не помнит, и убежала.

Нова пропала, а ее поиски длились почти два месяца. В конце концов животное нашли раненым, но живым. «19 ноября, ровно в 15:00, мне позвонили из службы по контролю за животными округа Джефферсон. Мне сказали, что туристы нашли мою собаку. Нову нашли с травмами и в состоянии шока под скалой», - сказала она.