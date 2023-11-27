ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотрудники МИД в восторге от своих четвероногих коллег

В большом фотоконкурсе «Домашний питомец на работе» (Lemmik tööl) участвуют и великолепные мохнатые коллеги из Министерства иностранных дел.
«Пика (темный и длинношерстный) и Оскар (белый и пятнистый) вызывают улыбку на лице каждого, с кем они контактируют в течение рабочего дня», - написала Керстин, работающая в отделе коммуникаций Министерства иностранных дел.
К большому разочарованию своих коллег, Пика и Оскар не сопровождают их в министерство каждый день, а работают из домашнего офиса. Они самые милые в мире средства для снятия стресса, друзья и компаньоны, которые помогут даже в самый трудный день.
«У них очень важная работа. Пика и Оскар напоминают нам, что важно остановиться и сделать паузу и почему бы не размять ноги на улице или немного поиграть в мяч», - сказала Керстин.
Принять участие в фотоконкурсе «Домашний питомец на работе» (Lemmik tööl) можно до 30 ноября. Чтобы принять участие, поделитесь с нами интересными фотографиями и историями и отправьте фотографию с кратким описанием вашего питомца и его обязанностей на адрес lemmik@postimees.ee. Среди победителей будут распределены великолепные призы от PetCity. Внимание! Не забудьте добавить к письму свой номер телефона, чтобы мы могли быстро связаться с вами в случае выигрыша.