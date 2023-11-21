ПЕЧАЬНЫЕ НОВОСТИ ⟩ К сожалению, жизнь белых медвежат, родившихся в зоопарке, оказалась недолгой

Из Таллиннского зоопарка снова поступили печальные новости: ни один из трех медвежат, которых на свет принесла медведица Фрийда, к сожалению, не оказался жизнеспособным.
Таллиннский зоопарк сообщил в пресс-релизе, что медведица начала рожать в пятницу, 17 ноября, поздно вечером. К утру субботы родились три медвежонка, последний из которых родился мертвым. Два медвежонка издавали звуки, и Фрийда подняла всех троих к своей груди. Однако к утру понедельника все медвежата умерли. В Эстонском университете естественных наук будет проведено вскрытие детенышей для установления причины их смерти.
Рекомендацию предоставить 20-летней медведице Фрийде последний шанс на размножение дал координатор Европейской программы разведения Дуглас М. Ричардсон. Популяцией белых медведей в мировых зоопарках управляет координатор по видам, который выбирает пары, консультирует и наблюдает за происходящим на месте. После неудачных родов в конце прошлого года Фрийда прошла в начале этого года тщательное медицинское обследование, которое провела признанная специалистка по репродуктивной медицине из Дании Катрин Тейл Кирхгоф. Медицинский осмотр не выявил нарушений здоровья, и на основании результатов было решено дать Фрийде последний шанс на рождение детенышей. Медведи Фрийда и Распутин спаривались в марте.
Координатор программы разведения посетил этим летом Таллиннский зоопарк и дал рекомендации о том, как лучше подготовить Фрийду к родам и обеспечить лучшие условия для роста медвежат.
Основная задача заключалась в обеспечении полной тишины в районе гнезда, так как шум может вызвать у животного дополнительный стресс и сделать его нервным. Сотрудники зоопарка измеряли уровень шума, и за месяц до предполагаемых родов белой медведицы дорога перед ее жилищем была закрыта для всех транспортных средств.
Самец Распутин жил только во внешнем вольере, вдали от дома, чтобы не беспокоить медведицу. В то время, когда Фрийда начала готовиться к родам, даже смотрители не входили в заднюю комнату вольера.
Может возникнуть вопрос, почему зоопарк не отделил медвежат от матери и не попытался выкормить их на бутылочном вскармливании. На это есть несколько причин.
Медвежата, выращенные животноводами, не приобретают видоспецифическое поведение: по мере взросления им сложнее общаться с другими белыми медведями, кроме того, они более дружелюбно относятся к людям, которые их вырастили.
Такое поведение очень сложно, а в некоторых случаях даже невозможно изменить. Сложно создать среду, в которой медвежата правильно вырастут. Также сложно предложить им искусственное молоко, похожее на молоко матери. Большинство европейских зоопарков больше не используют метод искусственного выращивания медвежат, координатор также не рекомендовал выращивать детенышей этим способом.
По мере взросления медвежата становятся опасными и для смотрителей, которые их выращивали. Отделение медвежат от матери также чрезвычайно сложно, так как мать очень агрессивно защищает своих детенышей. Для разделения медведицы и детенышей потребовалась бы анестезия, что может быть связано с риском для медведицы.
Таллиннский зоопарк благодарит всех специалистов, участвовавших в исследованиях, и сотрудников зоопарка, которые пытались создать лучшие условия для спаривания и рождения белых медведей. Выражаем соболезнования всем, кого глубоко затронуло это трагическое событие.