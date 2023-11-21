ПЕЧАЬНЫЕ НОВОСТИ ⟩ К сожалению, жизнь белых медвежат, родившихся в зоопарке, оказалась недолгой

Самец Распутин жил только во внешнем вольере, вдали от дома, чтобы не беспокоить медведицу. В то время, когда Фрийда начала готовиться к родам, даже смотрители не входили в заднюю комнату вольера.

Может возникнуть вопрос, почему зоопарк не отделил медвежат от матери и не попытался выкормить их на бутылочном вскармливании. На это есть несколько причин.

Медвежата, выращенные животноводами, не приобретают видоспецифическое поведение: по мере взросления им сложнее общаться с другими белыми медведями, кроме того, они более дружелюбно относятся к людям, которые их вырастили.

Такое поведение очень сложно, а в некоторых случаях даже невозможно изменить. Сложно создать среду, в которой медвежата правильно вырастут. Также сложно предложить им искусственное молоко, похожее на молоко матери. Большинство европейских зоопарков больше не используют метод искусственного выращивания медвежат, координатор также не рекомендовал выращивать детенышей этим способом.

По мере взросления медвежата становятся опасными и для смотрителей, которые их выращивали. Отделение медвежат от матери также чрезвычайно сложно, так как мать очень агрессивно защищает своих детенышей. Для разделения медведицы и детенышей потребовалась бы анестезия, что может быть связано с риском для медведицы.