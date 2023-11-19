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Видео ⟩ В эстонском лесу заметили очень вежливых кабанов

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Кабан. Фото иллюстративное.
Кабан. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В середине октября лесная камера Энно Варблане запечатлела занимательное зрелище: кабаны вежливо выстраиваются в ряд, чтобы один за другим почесаться об дерево.

«Животные, попавшие на мои видео, не были привлечены, то есть камеры расположены вдоль обычных маршрутов животных, а не в непосредственной близости от мест кормления», - рассказал порталу Lemmik Энно Варблане. Его лесная камера расположена в Южной Эстонии.

Только на прошлой неделе мы делились захватывающим видео, как огромное количество кабанов прошло перед камерой Варблане. Смотрите здесь.

По его словам, кабанов сейчас немного больше, чем обычно, но и хищников на той же территории хватает. Энно Варблане также делится захватывающими моментами, которые попадают на лесную камеру, в своем аккаунте на Flickr, который можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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