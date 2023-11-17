МОЛОДЦЫ! ⟩ Награждены полицейские, которые спасли собаку. Это тот самый Вунтс, которого тащила за собой машина

В ходе онлайн-голосования, организованного Эстонским обществом защиты животных (ELS), спасение раненой собаки, которую тащила машина, было выбрано самым дружественным по отношению к животным поступком 2023 года. В качестве самого недружественного по отношению к животным поступка года участники голосования назвали огромные курятники, где содержат птиц в ужасных условиях.

При выборе поступков было подано более 3600 голосов. Обладатель звания самого дружественного по отношению к животным поступка года - спасения раненой собаки, которую за собой волочила машина, - получил 60% голосов, то есть за него проголосовали 1165 раз.

История пса Вунтса, переименованного в Вуди, тронула сердца многих, и добрые люди пожертвовали ему более 30 000 евро. Лечение Вунтса обошлось в заоблачную сумму - более 10 000 евро. Сегодня Вунтс живет в Хаапсалу со своей новой семьей, и теперь он счастливее, чем когда-либо прежде.

Видео и фото: чудесное исцеление Вунтса

После аварии Вунтс находился в ужасном состоянии, предыдущие владельцы планировали его усыпить. Однако полицейские доставили животное в клинику неотложной помощи животным, а Группа спасения животных начала сбор пожертвований на лечение. Фото: Loomaveeb

А здесь Вунтс делает первые шаги через несколько дней после страшной аварии.