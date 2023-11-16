Жестокое обращение: владелец причинил молодому коту мучительную травму и оставил животное без лечения

Опытный спасатель животных Хейки Вальнер в интересах следствия не захотел раскрывать, что именно произошло с котом в его прежнем доме, но, по его словам, было совершенно ясно, что после выздоровления кота нельзя возвращать прежним хозяевам.

Сегодня, через две недели после травмы кота, Вальнеру наконец удалось забрать Феликса и отвезти его в Клинику скорой помощи для животных для полного обследования. «Рассказ хозяйки о безобидном вывихе позвоночника, который сам восстановится, оказался неправдивым, и позвоночник оказался серьезно сломан. Хотя утверждалось, что кот уже начинает использовать задние лапы, диагноз исключает эту возможность. Кроме того, у него также есть проблемы с выделением отходов, и мочевой пузырь настолько полон, что вот-вот лопнет», - описал Вальнер состояние бедного животного на сайте Loomaveeb.

Пострадавший Феликс сейчас находится под присмотром врачей. Фото: Loomaveeb

Феликс, как будто вышедший из известной рекламы, по словам Вальнера, на вид очень жизнерадостный и радостный кот, хотя и сильно поврежденный внутри. Он мужественно таскает себя за передние лапы, волоча за собой заднюю часть тела и исследуя мир.

Хотя первоначально для Феликса рассматривалась даже усыпление, сегодня врачи надеются, что кота можно вылечить. «Они (бывшие владельцы - прим. ред.) отказались от любого лечения, чтобы сэкономить деньги, и последнее стало возможным только благодаря настойчивости знакомого семьи», - добавил Вальнер.

По словам Валнера, лечением травмы спины Феликса будет заниматься доктор Ранно Виитма, который обладает огромным опытом в своей области и в прошлом уже помогал животным с травмированными спинами. Феликс ляжет на операционный стол уже в эту пятницу. «Доктор Ранно Вийтмаа является также официальным неврологом Эстонского кинологического союза, и если кто и может спасти жизнь животным с такими травмами, так это он», - отмели Вальнер.