Собака украинских беженцев странным образом оказалась в Вырумаа вместо Риги

Специалист по окружающей среде управы волости Рыуге Маргит Пякк призналась, что это достаточно запутанная история. Однако известно, что семья владельцев собаки – это выходцы из Украины, приехавшие в Ригу вместе с собакой. «К сожалению, там пришлось отказаться от собаки, потому что тяжелые времена диктуют свои правила. Хозяйка собаки Наталья рассказала, что передала собаку в январе этого года людям в Риге и больше ничего о нем не слышала до прошлой недели».