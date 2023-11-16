Собака украинских беженцев странным образом оказалась в Вырумаа вместо Риги

Недавно дружелюбная собака появилась в деревне Вана-Рооза, в волости Рыуге. Благодаря чипу собаки выяснилось, что она добралась туда из находящейся на расстоянии двухсот километров Риги. Когда хозяйка прибыла на место, чтобы забрать свое животное, оказалось, что она является украинской военной беженкой.
Специалист по окружающей среде управы волости Рыуге Маргит Пякк призналась, что это достаточно запутанная история. Однако известно, что семья владельцев собаки – это выходцы из Украины, приехавшие в Ригу вместе с собакой. «К сожалению, там пришлось отказаться от собаки, потому что тяжелые времена диктуют свои правила. Хозяйка собаки Наталья рассказала, что передала собаку в январе этого года людям в Риге и больше ничего о нем не слышала до прошлой недели».