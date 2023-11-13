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Эстонский зоопарк был вынужден усыпить лося Алена

Трийн Пальмипуу
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Лось в зоопарке Элиствере.
Лось в зоопарке Элиствере. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Вольер лося Алена в зоопарке Элиствере в Тартумаа остался пустым. Его травма не зажила, и Алена пришлось подвергнуть эвтаназии.

Сегодня, 13 ноября, зоопарк Элиствере опубликовал на своей странице в социальных сетях печальную новость: их лося Алена больше нет.

Лось, поступивший в зоопарк в 2022 году, начал хромать в сентябре этого года. Лечение на некоторое время облегчило состояние животного, но в дальнейшем ситуация снова ухудшилась. Совместно с ветеринарами Университета естественных наук пришлось принимать непростое решение.

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