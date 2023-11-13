Эстонский зоопарк был вынужден усыпить лося Алена

Сегодня, 13 ноября, зоопарк Элиствере опубликовал на своей странице в социальных сетях печальную новость: их лося Алена больше нет.

Лось, поступивший в зоопарк в 2022 году, начал хромать в сентябре этого года. Лечение на некоторое время облегчило состояние животного, но в дальнейшем ситуация снова ухудшилась. Совместно с ветеринарами Университета естественных наук пришлось принимать непростое решение.