Кошка стала жертвой жестокого нападения собаки: неравнодушные люди продолжают бороться за ее жизнь

Несколько недель назад НКО Loomapäästegrupp сообщила о кошке, которая стала жертвой нападения собаки и получила серьезные травмы. Кошке по-прежнему очень нужна поддержка неравнодушных людей, еще нужно около 1000 евро.
В конце октября в Loomapäästegrupp обратилась Клиника скорой помощи для животных, куда привезли кошку с ужасными травмами - на нее напала собака в собственном доме. Поскольку хозяева не хотели лечить кошку, они попросили усыпить животное, но ветеринары не согласились пойти на это, поскольку травмы кошки были такими, что она могла восстановиться. Чтобы получить финансовую поддержку, клиника обратилась в организацию Loomapäästegrupp, которая начала сбор пожертвований для оплаты медицинских счетов.
Не первое нападение
«В ходе разговора с владельцами выяснилось, что собака породы кане-корсо укусила кошку за голову. В остальном собака милая и дружелюбная, но во время течки сходит с ума», - написал спасатель животных Хейки Вальнер на Loomaveeb. Оказалось, что это не первый раз, когда кошка Люси становится жертвой нападения.
За Люси стала бороться доктор Видри Мягисте, которую очень тронула история кошки. Переломы и серьезные травмы, а также старая травма черепа, вероятно, от предыдущего нападения собаки, - вот, с чем пришлось столкнуться кошке.
«Но самой большой проблемой была и остается рана на языке. Двухнедельное лечение дает видимые результаты, и хотя конец языка пришлось отрезать, многие вопросы все еще висят в воздухе», - добавил Вальнер.
«Каждая клетка кошачьего тела демонстрирует огромную волю к жизни. Однако на данный момент она все еще находится на зондовом вскармливании, но уже пытается питаться самостоятельно, что является очень хорошим знаком», - хвалит Вальнер.
На данный момент, по словам Вальнера, Люси восстанавливается дома у доктора Мягисте и останется там до конца периода лечения.
По данным Loomapäästegrupp, на спасение Люси уже потрачено 1739,89 евро, а около 1000 евро все еще не хватает. Поддержите Loomapäästegrupp, позвонив по номерам для пожертвований:
900 1313 (5 евро)
900 1414 (10 евро)
900 2323 (25 евро)
NB! Пожалуйста, обязательно дослушайте приветственный текст до конца, иначе пожертвование не будет переведено!
MTÜ Loomapäästegrupp a/a EE437700771003183318 (LHV)
В пояснении напишите: loovutatud kass