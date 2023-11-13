Видео ⟩ Во дворе школы заметили лис

БарбосВ мире животныхВидео ⟩ Во дворе школы заметили лисКристофер Сеэма, репортер13 ноября 2023, 09:14FacebookCommentsФото: Georg Rosma7 ноября в объектив камеры попали две лисы, которые в разгар игры оказались во дворе Тартуской Аннелиннаской гимназии.На школьном дворе наибольший интерес для лис представляла площадка для скалолазания, которую любопытные животные исследовали несколько раз.Аннелиннаская гимназия разместила на своем школьном сайте видео с ночными гостями.Видео:FacebookCommentsКлючевые слова школаТартугимназиялисыаннелинна Pекомендуем