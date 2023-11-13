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Видео ⟩ Во дворе школы заметили лис

Кристофер Сеэма
, репортер
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Фото: Georg Rosma

7 ноября в объектив камеры попали две лисы, которые в разгар игры оказались во дворе Тартуской Аннелиннаской гимназии.

На школьном дворе наибольший интерес для лис представляла площадка для скалолазания, которую любопытные животные исследовали несколько раз.

Аннелиннаская гимназия разместила на своем школьном сайте видео с ночными гостями.

Видео:

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