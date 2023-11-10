Это серьезно ⟩ В Таллиннском зоопарке у амурского леопарда возникли проблемы со здоровьем

Таллиннский зоопарк сообщил, что леопарду Мууси придется из-за проблем со здоровьем сесть на диету.
Из-за кровотечения девятилетняя самка амурского леопарда Мууси в понедельник прошла медицинское обследование. В ходе исследования было выявлено воспаление, которое пока было решено лечить без хирургического вмешательства.
Также выяснилось, что Мууси слишком сильно набрала вес и весит уже 60 килограммов. Однако, по данным Википедии, масса тела самки леопарда должна составлять от 20,5 до 43 килограммов.
В проведении ультразвукового исследования зоопарку помогли ветеринары клиники для животных NordicVet доктор Ингрид Ханг и доктор Марлеэн Эмилиэ Вильдерсон. Необходимое медицинское оборудование доставил эстонский филиал UAB MedUS Medical.