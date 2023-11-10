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Это серьезно ⟩ В Таллиннском зоопарке у амурского леопарда возникли проблемы со здоровьем

rus.postimees.ee
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Мууси во время обследования.
Мууси во время обследования. Фото: Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк сообщил, что леопарду Мууси придется из-за проблем со здоровьем сесть на диету.

Из-за кровотечения девятилетняя самка амурского леопарда Мууси в понедельник прошла медицинское обследование. В ходе исследования было выявлено воспаление, которое пока было решено лечить без хирургического вмешательства.

Также выяснилось, что Мууси слишком сильно набрала вес и весит уже 60 килограммов. Однако, по данным Википедии, масса тела самки леопарда должна составлять от 20,5 до 43 килограммов.

В проведении ультразвукового исследования зоопарку помогли ветеринары клиники для животных NordicVet доктор Ингрид Ханг и доктор Марлеэн Эмилиэ Вильдерсон. Необходимое медицинское оборудование доставил эстонский филиал UAB MedUS Medical.

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