Может ли голодный питомец съесть своего хозяина после того, как он скончался у себя дома?

Практически у всех есть питомцы. Однако задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как будет вести себя домашнее животное в случае вашей кончины? Продолжит ли питомец видеть в вас своего хозяина или же инстинкт самосохранения возьмет вверх?
На эти вопросы Rus.Postimees попросил ответить зоолога, зоосемиотика, ведущего специалиста Таллинского зоопарка Алексея Туровского.
По его словам, домашние животные, если они очень голодные, действительно, могут съесть своего хозяина в случае его кончины. «Это возможно, естественно, для хищников, но и для грызунов подобное не исключено. Или если это какая-нибудь дневная всеядная или хищная птица, которую вы держите в качестве домашнего любимца. Например, ворон или ворона. Что касается хищников - кошек, собак или, например, свиней, то это совершенно в порядке вещей. Крысы, разумеется, тоже», - отметил он.
Будет ли отличаться поведение кошек и собак?
«Я думаю, что кошки будут держаться дольше. У псовых чувство волчьего голода наступает гораздо быстрее, чем у кошек. Кошкам очень вредно долго голодать, но тем не менее они довольно долго способны с этим мириться. Для собаки это сложнее. Но это только предположение», - заявил он.
«Если у вас крокодил, то будьте готовы - он особо размышлять не станет. Однако если до вашей кончины он плотно пообедал, ему этого может хватить на несколько недель, только потом он начнет искать новую закуску», - добавил зоолог.