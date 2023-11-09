Может ли голодный питомец съесть своего хозяина после того, как он скончался у себя дома?

На эти вопросы Rus.Postimees попросил ответить зоолога, зоосемиотика, ведущего специалиста Таллинского зоопарка Алексея Туровского.

По его словам, домашние животные, если они очень голодные, действительно, могут съесть своего хозяина в случае его кончины. «Это возможно, естественно, для хищников, но и для грызунов подобное не исключено. Или если это какая-нибудь дневная всеядная или хищная птица, которую вы держите в качестве домашнего любимца. Например, ворон или ворона. Что касается хищников - кошек, собак или, например, свиней, то это совершенно в порядке вещей. Крысы, разумеется, тоже», - отметил он.

Будет ли отличаться поведение кошек и собак?

«Я думаю, что кошки будут держаться дольше. У псовых чувство волчьего голода наступает гораздо быстрее, чем у кошек. Кошкам очень вредно долго голодать, но тем не менее они довольно долго способны с этим мириться. Для собаки это сложнее. Но это только предположение», - заявил он.