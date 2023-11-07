Легендарная кошка Кактус вынуждена уйти в отставку

Туристы больше не смогут фотографироваться с кошкой по кличке Кактус, которая стала талисманом и символом замка Курессааре, поскольку животному, страдающему тяжелой формой диабета, в будущем придется смириться с жизнью домашней кошки.
Хозяйка Кактуса Пильви Кару рассказала, что благодаря лечению кошка набрала вес и почти достигла веса, который у нее был до болезни. Показатели ее печени и почек также значительно улучшились. В то же время Кактус продолжает быть диабетиком и нуждается в постоянном лечении инсулином.
«Если это останется с ней до конца жизни, что вполне вероятно, она станет домашней кошкой, - сказала Кару. - К сожалению, ее нельзя выпускать, поскольку неизвестно, что она там ест и что ей предлагают».
Напомним, что самая известная кошка Курессааре Кактус много лет встречала гостей замка Курессааре. Но в сентябре случилась неприятность: у пушистого талисмана возникла серьезная проблема со здоровьем и ей потребовалось дорогостоящее лечение.