Легендарная кошка Кактус вынуждена уйти в отставку

Хозяйка Кактуса Пильви Кару рассказала, что благодаря лечению кошка набрала вес и почти достигла веса, который у нее был до болезни. Показатели ее печени и почек также значительно улучшились. В то же время Кактус продолжает быть диабетиком и нуждается в постоянном лечении инсулином.

«Если это останется с ней до конца жизни, что вполне вероятно, она станет домашней кошкой, - сказала Кару. - К сожалению, ее нельзя выпускать, поскольку неизвестно, что она там ест и что ей предлагают».