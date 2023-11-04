В Ида-Вирумаа автомобиль сбил молодую рысь

По словам местного охотника Мартина Мяги, никаких внешних признаков болезни у животного не наблюдалось, и это уже вторая рысь, погибшая на дороге Йыхви-Тарту в этом году, прокомментировал Мяги на сайте общества, где также была опубликована фотография мертвой рыси.

Охотники обратили внимание на то,что численность рысей значительно увеличилась. «Численность рысей настолько велика, что численность их основного источника пищи - косулей - значительно сократилась. Если в прошлом году объем охоты в нашем районе составлял около 30 диких козлов, то в этом году мы смогли добыть только 8 и, наверное, так и останется», - пояснил охотник.

В Эстонии на одну рысь приходится в среднем 5,4 косулей в месяц и 65 в год. Рысь питается в основном косулями и зайцами, иногда также грызунами, птицами и другими хищники, например енотами и лисами, а также бобрами. Зимой рыси предпочитают охотиться на копытных.