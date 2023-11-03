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Таллиннский зоопарк подтвердил радостную новость о белых медведях Фрийде и Распи

, редактор портала Lemmik
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Фрийда и Распи.
Фрийда и Распи. Фото: Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк объявил, что белые медведи Фрийда и Распи скоро станут родителями.

Анне Салунеэм, советник по животноводству Таллиннского зоопарка, рассказала порталу Lemmik, что белая медведица Фрийда своим поведением показала первые признаки, что скоро ожидается рождение белых медвежат. «Медведица много спит и стала меньше есть. Хотя уменьшение количества пищи может показаться признаком опасности, на самом деле это положительный знак в поведении животного. В дикой природе белые медведицы прячутся на несколько месяцев в берлогу и в этот период они не выходят из нее для еды ни разу, оставаясь в берлоге на несколько месяцев для выкармливания потомства. Фрийда все еще иногда выходит на прогулки, но большую часть времени она проводит внутри помещения, которое было приспособлено для нее как место для родов», - рассказала Салунеэм.

Поскольку Фрийда уже рожала в середине ноября, похоже, что и в этот раз можно ожидать появления детенышей белого медведя в ноябре. «Во время ожидания она будет находиться под круглосуточным наблюдением, а наши смотрители будут следить за ее активностью в ночное время с помощью камер, установленных в зоне родов», - добавила Салунеэм.

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