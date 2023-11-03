Таллиннский зоопарк подтвердил радостную новость о белых медведях Фрийде и Распи

Анне Салунеэм, советник по животноводству Таллиннского зоопарка, рассказала порталу Lemmik, что белая медведица Фрийда своим поведением показала первые признаки, что скоро ожидается рождение белых медвежат. «Медведица много спит и стала меньше есть. Хотя уменьшение количества пищи может показаться признаком опасности, на самом деле это положительный знак в поведении животного. В дикой природе белые медведицы прячутся на несколько месяцев в берлогу и в этот период они не выходят из нее для еды ни разу, оставаясь в берлоге на несколько месяцев для выкармливания потомства. Фрийда все еще иногда выходит на прогулки, но большую часть времени она проводит внутри помещения, которое было приспособлено для нее как место для родов», - рассказала Салунеэм.